В ИТ-лицее Привилегия «Цифровая Россия» провела первое заседание Общественного совета

«Цифровая Россия» провела в ИТ-лицее Привилегия в Сосновском районе (Челябинская область) первое заседание Общественного совета.

Участники обсудили развитие отрасли информационных технологий в Челябинской области, задачи и планы цифрового проекта «Единой России» на текущий год, а также поделились успешным кейсом реализации «Цифровой России» в Южноуральске и разработали мероприятия для школьников и граждан старшего поколения в сфере ИТ.

В Общественный совет проекта «Цифровая Россия» вошли представители разных целевых групп: ИТ-сообщества, системы высшего и дополнительного образования, Минцифры региона, партии «Единая Россия».

Председатель Общественного совета партпроекта, министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов отметил, что в такой коллаборации между «Единой Россией», властью, бизнесом и общественностью планируется выработать эффективные инструменты по развитию проекта в регионе.

«Мы постарались в этот Общественный совет собрать людей неравнодушных, тех, кто может являться в первую очередь драйверами цифровых изменений, и тех, с кем партия может планировать системный подход по развитию цифровых технологий с точки зрения ресурсов и стратегии. Губернатор Челябинской области, правительство региона и министерство поддерживаем это направление потому, что никогда раньше таких цифровых помощников на территории РФ не было», - сказал Игорь Фетисов.

ИТ-лицей Привилегия в качестве первого места проведения совещания выбрали неслучайно. Члены совета решили, что все заседания Общественного совета «Цифровой России» должны проходить не в кабинетах министерств и других ведомств, а непосредственно на площадках, связанных с ИТ.

ИТ-лицей в Сосновском районе открылся в этом году и представляет собой профильное учреждение в сфере информационных технологий. Поэтому руководство лицея для всех участников встречи провело экскурсию по образовательному учреждению. Члены совета посетили профильные классы, классы физики, химии, спортзалы, пообщались с преподавателями и учениками, посмотрели, как проходят занятия, как ребят обучают языкам программирования.

После экскурсии и интерактива члены Общественного совета обсудили мероприятия в рамках реализации народной программы партии «Единая Россия» и проекта «Цифровая Россия». Координатор «Цифровой России», исполнительный директор Ассоциации ИТ-компаний Челябинской области Дмитрий Козленков отметил опыт, который уже приобрел проект, активно реализующийся в Южноуральске, Кыштыме и Сосновском районе. В планах на этот год - реализация социально значимых мероприятий и борьба с кибермошенниками.

«Хотим задействовать социально значимый блок – планируем вовлечение воспитанников детских домов, которые остались без попечения родителей в ИТ-сферу, в мае проведем мастер-классы для этих детей, а в течение лета пригласим их на интенсивные месячные курсы по изучению языков программирования», - рассказал Дмитрий Козленков.

По его словам, второе направление - это борьба с кибер-мошенниками.

«Договорились с Челябинским государственным университетом о том, что коллеги предоставят нам преподавателей, которые смогут обучить граждан старшего поколения тому, как стоит реагировать на звонки мошенников, как взаимодействовать с банковскими серверами, чтобы тебя не обманули. А в ближайшие две недели проведем установочное совещание с координаторами проекта, чтобы обозначить повестку и масштабировать то, что мы уже сделали на все муниципалитеты регионы», - сообщил Дмитрий Козленков.

На сегодняшний день определены координаторы в десяти муниципалитетах, в дальнейшем проект охватит все территории региона.

«Повестка в муниципалитетах в большей степени будет направлена на мероприятия, связанные с профориентацией дошкольников и работой со старшим поколением. Это то, что можно реализовать в любом муниципальном образовании», - отметил Дмитрий Козленков.

Следующие заседания Общественного совета решено провести в ИТ-кубах и ИТ-компаниях, в подведомственных учреждениях Минцифры, чтобы иметь широкий взгляд на всю информационную повестку проекта и видеть, как именно она реализуется в регионе.