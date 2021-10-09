В кафедральном соборе прошло всенощное бдение, посвященное святым Южного Урала

В канун праздника святых Челябинской митрополии, девятого октября, в Свято-Симеоновском кафедральном соборе состоялось всенощное бдение. Богослужение возглавили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, митрополит Челябинский и Миасский Алексий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, епископ Югорский и Няганский Фотий. Им сослужили секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков, секретарь Екатеринбургской епархии протоиерей Николай Ладюк и другие клирики.

При входе дежурили волонтеры социального отдела собора из числа молодых прихожан. Они раздавали защитные маски и помогали входящим дезинфицировать руки. Богослужебные песнопения исполнял архиерейский хор под управлением Е.А. Коробейниковой. Торжественная служба транслировалась в прямом эфире телеканала «Союз».

Новый праздник появился в церковном календаре в 2020 году по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. В Собор святых Челябинской митрополии включены: священномученик Петр, митрополит Крутицкий, священномученик Александр Миропольский, священномученик Петр Беляев, священномученик Петр Смородинцев, священномученик Павел Соколов, мученица Параскева Кочнева.

«Так Господь судил, что святые угодники, к которым мы сегодня обращаемся с молитвой, взошли в Небесное Царствие в веке двадцатом, в пору гонений, – сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. – Когда мы взираем на их икону, видим образ Церкви. Архипастыри, пастыри, миряне взирают на нас с этой иконы так же, как и мы сегодня взираем на них – таким же собором архипастырей, пастырей, мирян. Это как некое зеркало настоящего христианина. Очень хорошо, если бы мы, глядя на образы святых, в дальнейшем в своей жизни отражали тот евангельский идеал, который нам открыли святые апостолы, передала Церкви и сохранили святые мученики, которых мы сегодня с любовью вспоминаем».

Владыка Евгений передал в дар Челябинской епархии ковчег с частицей мощей праведного Симеона Верхотурского,

а также икону святых царственных страстотерпцев, освященную в екатеринбургском Храме-Памятнике на крови на месте их страдальческой кончины.

Митрополит Алексий поблагодарил митрополита Евгения за частицу мощей и святую икону. «Сейчас идет возрождение духовной жизни. Мы видим, что люди стремятся в храмы Божии. И, по милости Божией, с помощью добрых людей здесь, в городе Челябинске, строится величественный кафедральный собор в честь Рождества Христова, один из приделов которого будет посвящен святым Челябинской митрополии», – отметил глава Челябинской митрополии.

Праведный Симеон Верхотурский – святой, который духовно объединяет Урал. Переданная православным челябинцам святыня – ковчег с частицей его мощей – будет пребывать в Христорождественском соборе, который сейчас возводится.

В день памяти святых Челябинской митрополии, 10 октября, в Свято-Симеоновском кафедральном соборе будет отслужена торжественная Литургия. Начнется она в 8:30 утра.