В Карабаш съехались байкеры со всей России на закрытие мотосезона

Мотолюбители со всей России собрались в минувшие выходные в Карабашском городском округе (Челябинская область), чтобы под рок-музыку и рев моторов отпраздновать закрытие мотосезона, а также стать гостями на байкерской свадьбе.

Впервые город стал центром мотодвижения весной, когда кыштымские мотолюбители обратились с предложением провести в Карабаше начало сезона. Глава города Станислав Афанасенко поддержал идею и даже возглавил на своём байке пробег по центральной улице. Праздник получился настолько ярким, что следующей встречи ждали с нетерпением. Осенний мотофестиваль прошёл при поддержке предприятия «Карабашмедь».

«Я со школьных лет увлекаюсь мотоциклами, но наслаждаться поездками получается нечасто. Такие праздники позволяют снова окунуться в атмосферу мотобратства. Здесь собралось порядка 400 байкеров из Карабаша, Кыштыма, Миасса, Озёрска, Златоуста, Челябинска, Екатеринбурга, Калуги, Москвы и других городов», - рассказал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко.

На закрытие мотосезона еа Центральной площади города собралось 1500 гостей. Настроение создавали рок-музыканты, скрипач – участник мотобратства Владимир Сметанин, шоу барабанщиков.

Добавил градус грохот рыцарских доспехов. Зрелищное выступление представил клуб средневекового фехтования «Сокол» из Кыштыма.

Колоритные мотоциклы выстраивались в стройные ряды по всей площади. Зрители занимали на них места поудобнее, чтобы сфотографироваться. Тут были и советская классика, и шустрые японцы, и авторские мотоциклы. Брутальные мужчины в косухах и девушки на суровых байках оказались очень приветливыми. Они с радостью рассказывали о своих железных конях, даже соглашались прокатить новичков.

Кроме того, все стали желанными гостями на байкерской свадьбе. Антон Душка (один из организаторов закрытия сезона) и Ксения познакомились четыре года назад в кругу общих знакомых из мотобратства. На свадьбе жених был в джинсах, невеста – в белой косухе. Молодожёны вышли на сцену, где для них провели свадебную церемонию и вручили подарки.

Свидетелями стали глава Карабаша Станислав Афанасенко и организатор мотофеста Кира Бровцина.

Вместо громких аплодисментов, все байкеры дали шума рёвом моторов своих «коней».

«Мы занимались подготовкой к закрытию сезона и решили отметить бракосочетанием годовщину наших отношений с Ксенией. Сложно собрать всю толпу наших друзей дважды, поэтому объединили два важных события и провели этот счастливый день в Карабаше», - рассказал Антон Душка.

В финале праздника байкеры выстроились в большую колонну и проехали по центральной улице города. День полный драйва обещают повторить в следующем году.