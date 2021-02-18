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В Карабаше появятся современное жилье и новые места в детсадах

В Карабаше (Челябинская область) заложили современный жилой микрорайон и готовятся к открытию после реконструкции третьего по счету детского сада - Русская медная компания продолжает проекты развития данной территории, где работает медеплавильный завод «Карабашмедь» (входит в Группу РМК).

Сегодня, 18-го февраля, в городе металлургов, на месте строительства современного жилого комплекса «Медный», был заложен камень. В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, глава Карабашского городского округа Олег Буданов и вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

Инвестором строительства комплекса выступила РМК. Он станет первым многоэтажным панельным жилым объектом, построенным в Карабаше за последние 15 лет.

Комплекс будет состоять из трех трехэтажных жилых секций, объединенных стилобатом, с коммерческими помещениями. В комплексе будет 46 квартир, общая площадь жилья достигнет 3,4 тысячи квадратных метров.

ЖК «Медный» будет иметь закрытую территорию с многофункциональной детской площадкой. Завершение строительства намечено на осень 2022 года. Работникам градообразующего предприятия «Карабашмедь» для покупки квартир предложат льготную ипотеку.

Одним из сопутствующих объектов социальной инфраструктуры будущего жилого комплекса станет плавательный бассейн, который планирует построить РМК. В нем будет взрослая чаша на двадцать пять метров и детская - на десять метров, а также общественная баня. Ежедневно объект сможет принимать до 150-ти посетителей.

В рамках рабочей поездки в Карабаш Ирина Гехт оценила готовность к открытию после капитального ремонта детского сада №1. Его ввели в эксплуатацию в 1967-м году, в 1990-е годы перепрофилировали в школу искусств, а затем вновь передали дошкольникам.

За 53 года в корпусе делали только косметический ремонт. Это уже третье по счету дошкольное учреждение в городе, которое реконструировала РМК. Бюджет проекта составил 141 миллион рублей.

На эти средства в учреждении, например, заменили все коммуникации, кровлю, отопительную систему, обновили и утеплены фасады.

Также установлены новые окна и двери, выполнена внутренняя отделка, построены двухуровневые игровые и физкультурные площадки, новым оборудованием, мебелью и игрушками полностью оснащена кухня, детские группы и административные помещения.

Ирина Гехт отметила, что в «Карабаше всё динамично меняется, здесь строятся объекты, которые демонстрируют, что город развивается, он перспективен и притягателен для многих жителей близлежащих территорий, которые сюда приезжают».

«Я думаю, благодаря новым проектами, Карабаш будет и дальше двигаться вперёд. Если таких примеров социальной ответственности компаний у нас в регионе будет больше, общими усилиями мы сможем создать для наших граждан по-настоящему комфортные условия жизни», - сказала Ирина Гехт.

Еще одним пунктом повестки стало заложение капсулы в честь начала строительства церковно-причтового дома комплекса храма Иоанна Златоуста Архиепископа Константинопольского.

В нем разместится детская и взрослая воскресные школы, трапезная и актовый зал для концертов. Кроме того, предусмотрены комнаты для проживания паломников и священнослужителей. Вокруг здания будет благоустроена территория. Строительство планируется завершить в III квартале 2022-го года. Церковно-причтовый дом будет возведен на пожертвование председателя Совета директоров РМК Игоря Алтушкина.

По словам Анны Шабаровой, Русская медная компания инвестировала в социальную сферу Карабаша уже около 2,2 миллиарда рублей.

«Результатом этой работы является то, что Карабаш с каждым годом становится всё ярче и интереснее. Мы на этом не останавливаемся. Сегодня дан старт новым проектам, которые сделают город еще более привлекательным и комфортным для людей», - подчеркнула Анна Шабарова.

Как отмечают в пресс-службе РМК, Карабаш – один из исторических центров цветной металлургии России. В 1910-м году здесь был основан Карабашский медеплавильный комбинат. Решая приоритетные задачи обеспечения отечественной экономики медью, за десятилетия работы предприятия в ХХ веке на территории Карабашского городского округа был накоплен значительный экологический ущерб.

Ликвидация накопленного вреда и модернизация производства в Карабаше начались только в 2004-м году с приходом стратегического инвестора – Русской медной компании. Благодаря обновлению мощностей и строительству современных очистных сооружений за последние 15 лет на предприятии почти в 30 раз снижено количество выбросов в атмосферу.

Общая сумма вложений компании в развитие предприятия достигла около 30-ти миллиардов рублей. Расходы на социальные и благотворительные проекты за тот же период составили 2,2 миллиарда рублей. На эти средства в том числе реконструированы три детских сада, отремонтирован профилакторий, построен современный многофункциональный спортивный комплекс и первый в городе торговый центр.

Кроме того, реализованы проекты благоустройства, осуществлен ремонт и оказано содействие в содержании улично-дорожной сети, поддержаны образовательные, культурные и другие общественно значимые инициативы.