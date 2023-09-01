В Карабаше все первоклассники получили в подарок ранцы со школьными принадлежностями

Благотворительный фонд РМК ежегодно поздравляет детей с Днём знаний. Так, в Карабаше шестнадцатый год подряд проводится праздник для первоклашек, каждый получает ранец с канцтоварами.

«Сборы в школу – это волнительное время для всей семьи. Дети часто с предвкушением ждут, как они пойдут в первый класс. И очень хочется, чтобы это светлое время надежд не запомнилось трудностями, связанными с покупкой школьных принадлежностей. Поэтому мы постарались собрать необходимое детям. Пусть они радуются новым пеналам, цветным альбомам, краскам и новому набору пластилина. Пусть своё первое сентября они вспоминают только с улыбкой!», - отметила руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

В этом году дождливая погода не помешала веселью. Порядка 150 ребят пригласили в ТРЦ «Медь», где их встречал робопёс Чип. Высокотехнологичный «питомец» провожал всех в зрительный зал. Дети смогли даже поуправлять роботом. Затем на сцену вышли цирковые артисты с фокусами и акробатическими номерами. Порадовали своими трюками гигантские ростовые куклы – слон Малыш, жираф Кроха и парочка задорных белых медведей.

«Я научился читать, считать и решать примеры. Хочу пойти в школу, чтобы получать пятёрки», – поделился первоклассник Роман Беспятов.

Его одноклассница Анастасия Юдина добавила: «А я научилась считать до ста и читать. Я думаю, что в школе будет классно. Дети там занимаются, дружат, обедают вместе».

В финале праздника каждый класс из всех школ города пригласили на сцену, чтобы вручить долгожданные подарки от организаторов – школьные ранцы с наполнением.

Благотворительный фонд ежегодно помогает собрать в школу детей Челябинской и Свердловской областей. Всего к первому сентября было подготовлено пять тысяч рюкзаков и школьных наборов для первоклассников.