В Кизильском районе сохранят добровольную пожарную команду

Добровольная пожарная команда (ДПК) продолжит свою работы в Кизильском районе (Челябинская область). Соответствующее решение приняли региональные власти в ответ на обращение жителей, которые пожаловались на планы по закрытию ДПК.

«SOS! Карабулак Кизильского района бьет тревогу. У нас собираются ликвидировать добровольную пожарную охрану. Такое решение принял глава района Александр Селезнев. Это опрометчивое решение, даже я бы сказала – преступное. Ещё свежо в памяти страшный по масштабам пожар в Джабыке, наглядно показывающий, что может натворить огонь», - написала Таня Михайлова в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!».

Жительница интересуется у главы региона, «неужели расходы на содержание добровольной пожарной команды так обременительны для бюджета, что собираются быстренько прикрыть, не задумываясь ни на минуту о последствиях».

Жительница района попросила губернатора решить вопрос и не дать главе закрыть ДПК.

В пресс-службе правительства пояснили, что принято решение о продолжении работы добровольной пожарной команды в районе. «Министерство общественной безопасности совместно с ГУ МЧС приняли решение, что ДПК продолжит работу», - рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора.

В пресс-службе МЧС уточнили, на финансирование данного ДПК ранее были выделены субсидии из областного бюджета на 2022 года.