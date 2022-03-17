17.03.2022
Троицк и Верхний Уфалей озеленят на выделенные Алексеем Текслером миллионы
17.03.2022
Челябинцев приглашают к знакомству с будущими городскими веломаршрутами
17.03.2022
Автомобилистов Челябинска предупреждают об ограничении движения
17.03.2022
В Челябинске начинается ремонт моста через реку Миасс вблизи Першино
17.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на 18 марта
17.03.2022
В Кремле отказались принимать во внимание решение Международного суда ООН
В Кизильском районе сохранят добровольную пожарную команду
15.03.2022
В Копейске мальчик госпитализирован с ожогами после игры с керосином и спичками
17.02.2022
На место пожара выехал прокурор: в Карталинском районе сгорел двухэтажный дом
15.02.2022
Полицейские эвакуировали спящих сотрудников кафе придорожного сервиса
03.02.2022
В Магнитогорске сгорела маршрутка
Челябинцы: На ЧМЗ пахнет тухлыми яйцами
17.03.2022
Южноуральцы жалуются на отсутствие жизненно важных препаратов в аптеках
16.03.2022
В Минэкологии объяснили причину «дымки» и загрязнения воздуха в Челябинске
15.03.2022
Текслер: Свалку в Магнитогорске будем рекультивировать в 2023-2024 годах
15.03.2022
В Челябинске резко выросли цены на российские медикаменты
14.03.2022