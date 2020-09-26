В Копейск приехала «Елизавета Вторая»

В субботу, 26 сентября, в Копейске (Челябинская область) открылась международная выставка кошек. Любители усатых-полосатых смогли полюбоваться кошками самых разных пород.

Заводчики из Екатеринбурга, Магнитогорска, Чебаркуля, Миасса, областного центра и других городов страны представили на международной выставке в Копейске кошек самых разных пород. Среди них - мурлык, бурма, мейн-кун, британская короткошерстная, курильский бобтейл, американский керл, ориентальная, абиссинская, бенгальская, шотланская вислоухая.

Несомненной героиней выставки стала красавица-кошка породы бобтейл по кличке «Елизавета Вторая».

«Она очень воспитанная. В туалет ходит только на унитаз. Когти точат об когтеточку. Очень доброжелательная и воспитанная», - рассказала одна из заводчиц кошек.

На выставке можно познакомиться с тяжеловесом Джеком породы мейн-кун. В свои 10 месяцев он весит уже семь килограммов.

«Мы выгуливаем его на поводке. Джек - континентальный чемпион. Он не боится собак. В доме у нас живет вместе с доберманом. Они прекрасно ладят», - рассказала хозяйка кота Татьяна.

Также в этом году на выставке в большом количестве представлены кошки-аборигены. В их крови есть гены диких животных. Зрители смогли полюбоваться на пушистых красавцев и сделать совместное фото с полюбившимся животным (по согласованию с владельцем), а также купить понравившегося породистого котенка даже от чемпионов мира.

Апофеозом выставки станет определение лучших кошек. Оценивать «усатых и полосатых» будут ведущие российские эксперты по большому количеству критериев. Они включают в себя отсутствие паразитов, чистые ясные глаза, чистый блестящий мех, правильно остриженные когти и спокойное поведение.

Отметим, выставка кошек проходит с соблюдением всех требований режима повышенной готовности. Это обязательный масочный режим и обработка посетителями рук антисептиками.

Фото: Владимир Шахнаров