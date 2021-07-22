В Копейске агитировали за вторсырье

Вчера, 21 июля, в Копейске (Челябинская область) прошла эколого-просветительская акция по пропаганде раздельного сбора мусора. Организаторы акции – Центр коммунального сервиса и министерство экологии Челябинской области.

На площади Трудовой Славы Копейска волонтеры общественного объединения «ЭкоДозор-74» раздавали участникам акции и просто прохожим памятки, в которых рассказывается, как нужно обращаться с ТКО. Также с участием аниматора были проведены конкурс детских рисунков на асфальте на тему "Что можно произвести из отходов" и викторина на тему "Сколько разлагаются отходы". За каждый правильный ответ участники акций получали небольшие призы.

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», https://uralpress.ru/news/obshchestvo/razdelnyy-sbor-musora-v-chelyabinskoy-oblasti-nabiraet-populyarnost Копейск – один из городов области, где в отдельных микрорайонах и поселках реализуется на практике раздельный сбор мусора. На 60 контейнерных площадках города установлены дополнительно баки для сбора вторсырья. К примеру, в июне на сортировочный комплекс было направлено около 7 тонн вторсырья. Стало быть, просветительская работа дает свои плоды.