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Раздельный сбор мусора в Челябинской области набирает популярность

Раздельный сбор мусора в Челябинской области набирает популярность. Впереди планеты всей в данном вопросе – Копейск, где все больше жителей вовлекается в процесс раздельного сбора мусора.

Об этом свидетельствуют данные об объемах отходов, которые вывозятся из контейнеров, предназначенных для складирования вторичного сырья.

В мае из специальных баков под «вторичку» было вывезено около двух тонн отходов, а в июне из этих емкостей на сортировочный комплекс было направлено уже почти семь тонн отходов.

Как напоминают в пресс-службе Центра коммунального сервиса, в конце апреле на 60 контейнерных площадках города появились отдельные баки для сбора вторичного сырья. Они маркированы специальными наклейками с надписью «Вторичное сырье». В них потребителям услуги по обращению с ТКО предложено складировать: металл, пластик, бумагу, картон и стекло. В контейнеры с надписью «Смешанные отходы» жители города могут складировать несортированный загрязненный мусор.

Проект реализуется мэрией Копейска совместно с Центром коммунального сервиса и охватывает значительную часть контейнерных площадок не только в центральной части города - баки под вторсырье также есть в поселках Железнодорожный и Старокамышинск.

Главная задача, которая решается за счет внедрения раздельного сбора – уменьшение объемов мусора, который направляется на захоронение. Поэтому жителям предлагается складировать вторичные ресурсы в отдельные баки. ЦКС призывает не скидывать в емкости для вторсырья смешанные отходы, ведь загрязненные материалы сложнее вернуть во вторичный оборот. А значит какая-то их часть, в итоге, будет непригодна к переработке и этот мусор придется направить на захоронение.

Вывоз вторсырья осуществляется отдельным мусоровозом по субботам. Баки со смешанными отходами опустошаются в соответствии с требованиями санитарных правил: в теплое время года в ежедневном режиме, в холодный сезон не реже одного раза в трое суток.

Собранные смешанные отходы и вторсырье в соответствии с территориальной схемой направляются на объекты обработки и захоронения, размещенные в поселке Старокамышинск.

Копейск - не первый муниципалитет, в котором при участии ЦКС реализуется проект по раздельному сбору мусора. В Челябинске отдельные баки под вторсырье установлены в микрорайонах «Парковый-2», «Академ Риверсайд», а также поселке Шершни. Подобная работа ведется и в Южноуральске, где уже все площадки оборудованы баками для сбора вторичных ресурсов.

Также в текущем году при поддержке ЦКС сетчатые накопители для сбора макулатуры появились в Карабаше. Инициированный администрацией Карабаша проект ведет компания «ЭкоСтар» (подрядчик ЦКС по вывозу ТКО). Подобная совместная работа ведется в городе Златоусте, где также организован сбор макулатуры в отдельные емкости. В планах - внедрение раздельного сбора мусора в Миассе.

Челябинск
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В Челябинске запланирована реконструкция 25 трамвайных платформ

20.07.2021 09:05

Областная больница Чебаркуля обзавелась современным компьютерным томографом

20.07.2021 08:54

В Челябинске отключили светофоры на перекрестках

20.07.2021 00:05

Анонсы событий и мероприятий на 20 июля

19.07.2021 21:23

В Челябинской области 31 кандидат выдвинулся на выборы в Госдуму

19.07.2021 19:08

Общество слепых проверило качество тактильной плитки на челябинской улице

19.07.2021 18:56

В Челябинске ликвидировано одно из мест подтоплений

19.07.2021 17:43

В ЮУрГУ состоялся юбилейный выпуск слушателей Военного учебного центра

19.07.2021 17:24

День поля на Южном Урале: современная техника и лучшие племенные животные

19.07.2021 17:21

Челябинские общественники Елена Вахтина и Владимир Казанцев будут участвовать на выборах в Госдуму

19.07.2021 16:44

ЮУрГУ стал лучшим вузом Урала в рейтинге российских университетов

19.07.2021 16:25

Челябинские «управляйки» не хотят косить траву

19.07.2021 16:07

Во вторник в Челябинской области жарко и без осадков