В Копейске назначен новый руководитель МУП «КСВВ»

В Челябинской области новым директором муниципального предприятия «Копейские системы водоотведения и водоснабжения» стал Дмитрий Носачев. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщила пресс-секретарь МУП «КСВВ» Лариса Казакова.

Дмитрия Носачева назначили директором МУП КВСС первого июня этого года.

«Сегодня директор МУП «КСВВ» лично объехал участки проведения ремонтных работ, проконтролировал их выполнение, пообщался с жителями, ответил на существующие вопросы», - рассказала Лариса Казакова.

Дмитрий Носачев с 2010 по 2020 годы работал на посту директора структурного подразделения «Горводопровод» МУП «ПОВВ» Челябинска. В обязанности входило содержание, проведение текущего и капитального ремонта сетей и сооружений на них в Челябинске протяженностью более 1600 километров.

Напомним, 20 мая глава Копейска Андрей Фалейчик уволил генерального директора муниципального предприятия «Копейские системы водоотведения и водоснабжения» Дмитрия Панова.

Ранее, когда на Южном Урале установилась аномально жаркая погода, жители Копейска стали массово жаловаться на отсутствие воды. Дмитрий Панов сослался на незаконные врезки, из-за которых идет бесконтрольный расход воды. Вместе с тем, он был готов предоставить подвоз воды нуждающимся в ней жителям.