12.03.2022
Житель Озерска, спасая накопления от мошенников, потерял три миллиона рублей
12.03.2022
В Челябинской области мороз отменил занятия в школах ряда городов
12.03.2022
В Копейске назначен новый руководитель следственного подразделения
12.03.2022
Суточное число заболевших ковидом южноуральцев сократилось на четверть
12.03.2022
Повысят ли стоимость платного обучения в вузах?
12.03.2022
Начались первые испытания «арктического автобуса»
В Копейске назначен новый руководитель следственного подразделения
12.03.2022
Житель Озерска, спасая накопления от мошенников, потерял три миллиона рублей
06.03.2022
В Челябинске прошли задержания участников антироссийского несанкционированного митинга
02.03.2022
Скоков познакомил полицейских Магнитогорска с новым начальником
02.03.2022
В Челябинской области недобросовестными дорожными подрядчиками займутся прокуратура и полиция
Власти Челябинской области выразили соболезнование родным погибшего на Украине Данила Василенко
10.03.2022
В военном городке Чебаркуля охранять правопорядок полицейским помогут военные
10.03.2022
Южноуральцы жалуются на резкий рост цен на ряд продуктов и товаров
09.03.2022
Южноуральцев, переболевших ковидом, приглашают пройти углубленную диспансеризацию
09.03.2022
В России вводятся новые детские пособия
08.03.2022