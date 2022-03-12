В Копейске назначен новый руководитель следственного подразделения

Начальник Главного управления МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков встретился с личным составом отдела МВД России по городу Копейску и представил сотрудникам нового руководителя следственного отдела – подполковника юстиции Ларису Циренину.

«Все службы и подразделения одинаково важны в системе Министерства внутренних дел, но подразделения следствия и дознания ‑ это те службы, работа которых является венцом нашей оперативно-служебной деятельности, ‑ отметил главный полицейский региона. - По результатам их работы население оценивает эффективность полиции в целом».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД региона, Лариса Викторовна Циренина один из наиболее опытных руководителей Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области. Благодаря своему опыту и профессионализму она способна справиться с непростыми задачами. Михаил Скоков пожелал вновь назначенному руководителю следственного отдела успехов в службе.

Несколько лет назад копейская полиция, в том числе следственный отдел были в числе лучших. Теперь Ларисе Викторовне предстоит сложная и кропотливая работа, чтобы вернуть утраченные позиции. В первую очередь новый руководитель займется вопросами комплектования подразделения профессиональными кадрами и созданием комфортных условий службы для подчиненных. «Когда в коллективе создаются благоприятные условия работы, достигнута атмосфера взаимоуважения – в таких подразделениях сотрудники работают с полной самоотдачей, они не стремятся его покинуть, ‑ напомнил присутствующим на встрече руководителям начальник главка. ‑ Коллектив должен быть нацелен на плодотворную работу. С волевым и грамотным начальником следствия подчиненные будут качественно расследовать уголовные дела».

Завершая мероприятие, Михаил Скоков поблагодарил личный состав отдела полиции за службу, отметив стабильную работу уголовного розыска и дознания копейского ОМВД. Начальник главка пожелал всем сотрудникам профессиональных успехов в служебной деятельности.

ФОТО: ГУ МВД России по Челябинской области