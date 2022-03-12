В Копейске назначен новый руководитель следственного подразделения

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реклама
Все города
Златоуст
Магнитогорск
Миасс
Трехгорный
Челябинск
Южноуральск
Аша
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский район
Еманжелинск, Еманжелинский район
Карабаш
Карталы
Касли, Каслинский район
Копейск
Коркино
Коркино, Коркинский район
Кыштым
Нязепетровск
Озерск
Пласт, Пластовский район
Сатка, Саткинский район
Саткинский район
Снежинск
Троицк
Троицк, Троицкий район
Усть-Катав
Чебаркуль
Чебаркуль, Чебаркульский район

Информационное
агентство

Спецоперация на Украине
Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Несмотря на то, что минувшая рабочая неделя была короткой, назвать её с
12.03.2022

Главные новости Челябинской области за неделю (с 07.03.2022 по 11.03.2022)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер создал новый канал связи с жителями в Телеграм и&n
11.03.2022

Текслер создал собственный телеграм-канал и покинул Instagram
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, как руководитель комиссии Госсовета РФ по направл
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
11.03.2022

Текслер озвучил инициативы по поддержке экономики в условиях санкционного давления
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске сегодня, 11-го марта, работники Южно-Уральской магистрали подключились к всероссийск
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
11.03.2022

Коллектив ЮУЖД публично выразил поддержку Владимиру Путину и российской армии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области с 11 апреля 2022 будет года будет ограничено движение большегрузов по автом
Дороги
Дороги
11.03.2022

В Челябинской области с апреля ограничат движение большегрузов по трассам
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.03.2022

Житель Озерска, спасая накопления от мошенников, потерял три миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.03.2022

В Челябинской области мороз отменил занятия в школах ряда городов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.03.2022

В Копейске назначен новый руководитель следственного подразделения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.03.2022

Суточное число заболевших ковидом южноуральцев сократилось на четверть
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.03.2022

Повысят ли стоимость платного обучения в вузах?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.03.2022

Начались первые испытания «арктического автобуса»

ГУ МВД по Челябинской области
Общество
12.03.2022 11:35

В Копейске назначен новый руководитель следственного подразделения

Начальник Главного управления МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков встретился с личным составом отдела МВД России по городу Копейску и представил сотрудникам нового руководителя следственного отдела – подполковника юстиции Ларису Циренину.

«Все службы и подразделения одинаково важны в системе Министерства внутренних дел, но подразделения следствия и дознания ‑ это те службы, работа которых является венцом нашей оперативно-служебной деятельности, ‑ отметил главный полицейский региона. - По результатам их работы население оценивает эффективность полиции в целом».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД региона, Лариса Викторовна Циренина один из наиболее опытных руководителей Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области. Благодаря своему опыту и профессионализму она способна справиться с непростыми задачами. Михаил Скоков пожелал вновь назначенному руководителю следственного отдела успехов в службе.

Несколько лет назад копейская полиция, в том числе следственный отдел были в числе лучших. Теперь Ларисе Викторовне предстоит сложная и кропотливая работа, чтобы вернуть утраченные позиции. В первую очередь новый руководитель займется вопросами комплектования подразделения профессиональными кадрами и созданием комфортных условий службы для подчиненных. «Когда в коллективе создаются благоприятные условия работы, достигнута атмосфера взаимоуважения – в таких подразделениях сотрудники работают с полной самоотдачей, они не стремятся его покинуть, ‑ напомнил присутствующим на встрече руководителям начальник главка. ‑ Коллектив должен быть нацелен на плодотворную работу. С волевым и грамотным начальником следствия подчиненные будут качественно расследовать уголовные дела». 

Завершая мероприятие, Михаил Скоков поблагодарил личный состав отдела полиции за службу, отметив стабильную работу уголовного розыска и дознания копейского ОМВД. Начальник главка пожелал всем сотрудникам профессиональных успехов в служебной деятельности.  

ФОТО: ГУ МВД России по Челябинской области

ГУ МВД по Челябинской области
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Несмотря на то, что минувшая рабочая неделя была короткой, назвать её с
12.03.2022

Главные новости Челябинской области за неделю (с 07.03.2022 по 11.03.2022)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер создал новый канал связи с жителями в Телеграм и&n
11.03.2022

Текслер создал собственный телеграм-канал и покинул Instagram
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, как руководитель комиссии Госсовета РФ по направл
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
11.03.2022

Текслер озвучил инициативы по поддержке экономики в условиях санкционного давления
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске сегодня, 11-го марта, работники Южно-Уральской магистрали подключились к всероссийск
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
11.03.2022

Коллектив ЮУЖД публично выразил поддержку Владимиру Путину и российской армии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области с 11 апреля 2022 будет года будет ограничено движение большегрузов по автом
Дороги
Дороги
11.03.2022

В Челябинской области с апреля ограничат движение большегрузов по трассам
ГУ МВД по Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.03.2022

Житель Озерска, спасая накопления от мошенников, потерял три миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.03.2022

В Челябинске прошли задержания участников антироссийского несанкционированного митинга
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.03.2022

Скоков познакомил полицейских Магнитогорска с новым начальником
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.03.2022

В Челябинской области недобросовестными дорожными подрядчиками займутся прокуратура и полиция

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор и правительство Челябинской выразили соболезнования родным и близким младшего сержанта
Происшествия

Власти Челябинской области выразили соболезнование родным погибшего на Украине Данила Василенко

10.03.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На территории военного городка в Чебаркуле (Челябинская область) на охрану правопорядка вместе с
Общество

В военном городке Чебаркуля охранять правопорядок полицейским помогут военные

10.03.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области продолжает работу «горячая линия» для приема жалоб жителей на повышение цен
Экономика

Южноуральцы жалуются на резкий рост цен на ряд продуктов и товаров

09.03.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителей Челябинской области, переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, приглашают пройти ди
Общество

Южноуральцев, переболевших ковидом, приглашают пройти углубленную диспансеризацию

09.03.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Российской Федерации вводятся новые меры социальной поддержки семей с детьми – пособие на детей
Федерация

В России вводятся новые детские пособия

08.03.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Официальные лица Челябинской области поздравляют всех жительниц региона с Международным женским д
Общество

Жительниц Челябинской области поздравляют с Международным женским днём

07.03.2022
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

12.03.2022 12:39

Житель Озерска, спасая накопления от мошенников, потерял три миллиона рублей

12.03.2022 12:05

В Челябинской области мороз отменил занятия в школах ряда городов

12.03.2022 11:35

В Копейске назначен новый руководитель следственного подразделения

12.03.2022 11:25

Суточное число заболевших ковидом южноуральцев сократилось на четверть

12.03.2022 10:56

Повысят ли стоимость платного обучения в вузах?

12.03.2022 10:45

Начались первые испытания «арктического автобуса»

12.03.2022 09:54

Главные новости Челябинской области за неделю (с 07.03.2022 по 11.03.2022)

11.03.2022 21:02

Ирина Гехт покинула Instagram и Facebook

11.03.2022 19:48

Текслер создал собственный телеграм-канал и покинул Instagram

11.03.2022 19:15

Анонсы событий и мероприятий на выходные

11.03.2022 17:47

ЧОКБ оказала помощь федерального уровня сразу восьми пациентам с заболеваниями сосудов головного мозга

11.03.2022 17:28

В Челябинске сгорели кондитерская и отдел «Рависа»

11.03.2022 17:17

Челябинская область отметит День работника уголовно-исполнительной системы

11.03.2022 17:11

Текслер озвучил инициативы по поддержке экономики в условиях санкционного давления

11.03.2022 16:56

В Челябинске стартует акция «Сообщи, где торгуют смертью»

11.03.2022 16:49

Южноуральские паралимпийцы выступят на альтернативных играх в Ханты-Мансийске

11.03.2022 16:48

В Пласте погиб горнорабочий

11.03.2022 16:47

Дмитрий Песков: Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским

11.03.2022 16:26

Коллектив ЮУЖД публично выразил поддержку Владимиру Путину и российской армии

11.03.2022 16:21

Активисты призывают челябинцев сдавать макулатуру для покупки корма в приюты

11.03.2022 16:19

Дмитрий Песков исключил возможность дефолта в России

11.03.2022 16:04

Актуально во все времена: на челябинскую сцену возвращаются «Руслан и Людмила»

11.03.2022 16:03

В Челябинской области с апреля ограничат движение большегрузов по трассам

11.03.2022 15:50

Южноуральцам рассказали, как укрепить иммунитет весной

11.03.2022 15:44

В Челябинской области закрывают все ковидные амбулаторные центры

11.03.2022 15:30

Минсельхоз Челябинской области просит оказать содействие в бесперебойной отгрузке сахара

11.03.2022 15:29

Россия запросила созвать Совбез ООН для обсуждения американских разработок биооружия

11.03.2022 15:22

Очень нужна помощь: в Челябинске отчаянно сражаются за жизнь два маленьких бездомных щенка

11.03.2022 15:06

В выходные в Челябинской области ожидается аномально холодная погода

11.03.2022 15:04

В Челябинской области отменили QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий

11.03.2022 14:50

Владимир Путин согласился привлекать добровольцев с Ближнего Востока к участию в спецоперации на Украине

11.03.2022 14:42

Уголовное дело в отношении главного инженера водоканала Копейска направлено в суд

11.03.2022 14:29

«Лица Сферума»: второй сезон

11.03.2022 14:17

Комсомольский проспект Челябинска избавят от киосков-«нелегалов» и озеленят

11.03.2022 13:45

Россия осталась без антивирусов Norton и Avast

11.03.2022 13:37

Челябинский камерный театр познакомит зрителей с творчеством французского драматурга

11.03.2022 12:46

Вмешалась прокуратура: студенты Магнитогорска чистили крышу без страховки

11.03.2022 12:39

«Своих не бросаем»: автомобилисты Челябинской области поддержат Донбасс

11.03.2022 12:35

Украина отказалась от российского ядерного топлива

11.03.2022 12:29

Интеллектуальное видеонаблюдение повысит безопасность работы Челябинского цинкового завода

11.03.2022 12:18

На Таганае продолжается поиск пропавшего туриста из Перми

11.03.2022 12:11

Facebook и Instagram разрешат призывать к насилию в отношении российских военных

11.03.2022 12:01

В Челябинске закрывается одна из точек сетевого ресторана «Суши Фривей»

11.03.2022 11:40

Пожарные Златоуста спасли грибное производство

11.03.2022 11:35

В Челябинске легковушка влетела в салон сотовой связи

11.03.2022 11:28

Выходцы из ближнего зарубежья приехали в Челябинск сбывать героин

11.03.2022 11:26

Генпрокуратура России проверит компании, заявившие об уходе с российского рынка

11.03.2022 11:21

Челябинская таможня предупреждает о запрете на вывоз валюты

11.03.2022 11:17

Казахстанский авиаперевозчик приостанавливает полёты в Россию

11.03.2022 11:15

На кону – жизнь: бездомной собачьей семье из Челябинска срочно нужна помощь человека

11.03.2022 11:10

Прокуратура направила в суд уголовное дело экс-директора компании «Монтажник»

11.03.2022 10:44

В Магнитогорске обсуждают меры поддержки промышленной инфраструктуры регионов

11.03.2022 10:33

Сотрудники полиции Южноуральска ищут очевидцев аварии со смертельным исходом

11.03.2022 10:02

Объем операций в интернет-банке ВТБ вырос на четверть  

11.03.2022 09:53

ФСБ предупреждает россиян о массовых провокациях и просит не поддаваться им

11.03.2022 09:51

Вода в домах Челябинска может окраситься в зеленый свет

11.03.2022 09:38

Южноуральцев приглашают принять участие в развитии своих территорий

10.03.2022 20:19

В Челябинской области определили 23 пункта для размещения граждан из ЛНР и ДНР

10.03.2022 18:39

В Челябинской области на карантине по ОРВИ не осталось ни одного класса

10.03.2022 18:14

Анонсы событий и мероприятий на 11 марта

10.03.2022 17:40

Глава ФАС объяснил рост цен на внутреннем рынке России

10.03.2022 17:32

В Анталье завершились переговоры министров иностранных дел России и Украины

10.03.2022 17:23

Китай отказался поставлять российским авиакомпаниям авиазапчасти

10.03.2022 17:01

В Магнитогорске будут судить аферистов, которые обманывали людей с помощью поддельного сайта банка

10.03.2022 16:48

В Челябинске состоялось заседание Совета при президенте Российской Федерации по кодификации

10.03.2022 16:09

В погоне за «легкими» деньгами жительница Миасса лишилась больше пяти миллионов рублей

10.03.2022 15:59

Увеличены поставки сахара в Челябинскую область

10.03.2022 15:35

Челябинск нуждается в «охотниках за головами»

10.03.2022 15:33

Челябинский театр драмы стал рекордсменом Ярославского «РОЗОВФЕСТ»

10.03.2022 15:15

В Челябинске, Коркино и Сатке до понедельника установятся НМУ

10.03.2022 15:13

В пятницу в Челябинской области ночные морозы и местами снег

10.03.2022 15:07

Россия выходит из Совета Европы

10.03.2022 14:54

В Челябинскую область прорвался арктический воздух и задержится на выходные

10.03.2022 14:46

Почта России трудоустроит беженцев

10.03.2022 14:44

КСП Челябинской области выявила нарушения в закупках на 2,8 миллиарда рублей

10.03.2022 14:22

ВТБ рассказал об альтернативном способе оплаты без банковской карты

10.03.2022 13:56

Магнитогорец устроил гонки с полицией на угнанном авто и попал в ДТП

10.03.2022 13:55

Власти Челябинской области выразили соболезнование родным погибшего на Украине Данила Василенко

10.03.2022 13:34

Студенты ЮУГМУ пожаловались губернатору на транспортные проблемы

10.03.2022 13:31

Минобороны РФ: США финансировало разработку на Украине смертоносных патогенов

10.03.2022 12:55

Стало известно, кто может взять под управление имущество компаний, ушедших из России

10.03.2022 12:50

Суточная смертность от ковида в Челябинской области пока остается высокой

10.03.2022 11:49

В преддверии весенних школьных каникул на ЮУЖД стартовал декадник «Безопасный транспорт»

10.03.2022 11:41

В США ответили на обвинения в разработке химоружия на Украине

10.03.2022 11:38

В военном городке Чебаркуля охранять правопорядок полицейским помогут военные

10.03.2022 11:27

По факту смертельного ДТП на остановке «Поселок Бабушкино» возбудили уголовное дело

10.03.2022 11:21

Для компаний, занимающихся созданием туристической инфраструктуры, обнулят НДС

10.03.2022 10:49

В Челябинской области пройдет Кубок губернатора по горным лыжам и сноуборду

10.03.2022 10:45

Гражданам Украины разрешили применять оружие против российских военных

10.03.2022 10:05

УФСБ задержало в Сосновском районе группу наркоторговцев с девятью килограммами «синтетики»

10.03.2022 09:34

«Таганай» встретит новый пожароопасный сезон во всеоружии

10.03.2022 09:13

В России создали список компаний, которые могут быть национализированы

10.03.2022 09:07

В Челябинске попавший в ДТП автомобиль вынесло на остановку: есть жертвы

09.03.2022 23:08

Челябинцев приглашают на концерт популярной певицы Татьяны Чубаровой

09.03.2022 20:48

Минобороны России сообщило о захвате в плен нескольких российских срочников

09.03.2022 18:12

Текслер: Буду жестко реагировать на любые факты необоснованного увеличения стоимости стройки

09.03.2022 17:38

В Челябинской области на карантине по ОРВИ осталось шесть классов

09.03.2022 17:30

Тракторозаводский район Челябинска украсят девять чудо-клумб и цветников

09.03.2022 17:15

В России временно прекратят работать 70 ресторанов KFS

09.03.2022 17:14

Анонсы событий и мероприятий на 10 марта