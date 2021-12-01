В Копейске появится улица Александра Градского

В Копейске (Челябинская область) появится улица Александра Градского. Об этом сегодня, первого декабря, сообщил глава муниципалитета Андрей Фалейчик.

«В честь нашего именитого земляка Александра Борисовича Градского, который являлся музыкантом, композитором, певцом, одним из тех людей, без которых нельзя представить российский культурный код, в городе Копейске названа улица», - сказал Андрей Фалейчик.

Напомним, народный артист России скончался в Москве на 73-м году жизни 28-го ноября.

Уже на следующий день, 29-го ноября, власти Копейска сообщили о том, что память легендарного музыканта, который родился в маленьком шахтерском городке Южного Урала в 1949-м году (семья прожила в Копейске до 1957-го года), будет увековечена.

Администрация муниципалитета решила назвать именем Александра Градского сквер, установить мемориальную табличку на доме, в котором он жил, и учредить городской музыкальный конкурс в его честь.