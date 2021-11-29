Копейск увековечит память своего знаменитого земляка Александра Градского

В Копейске (Челябинская область) будет увековечена память легендарного музыканта Александра Градского - талантливого исполнителя, композитора, автора популярных песен, который скончался 28-го ноября этого года на 73-м году жизни.

Народный артист России родился в Копейске – в семье механика, конструктора Бориса Абрамовича Фрадкина, вместе с женой Тамарой Павловной Градской, выпускницей ГИТИСа, в 40-е годы прошлого века приехавшего в шахтерский городок работать по распределению. В 1949-м году в Копейске появился на свет будущий маэстро отечественной эстрады.

Предположительно, семья жила в доме №29 по улице Ленина: в октябре этого года городские власти организовали необычный пресс-тур по Копейску – представители региональных СМИ побывали у этого дома и услышали увлекательный рассказ о жизни Фрадкиных-Градских, которые покинули небольшой городок Южного Урала в 1957-м году.

В какой точно квартире проживала семья Александра Градского, достоверно неизвестно: местный старожил, точно знавший это, к сожалению, умер. Может оказаться, что и дом другой (район этот однозначно).

Пресс-секретарь администрации Копейска Наталья Чабан рассказала агентству «Урал-пресс-информ», что для установления точного места проживания семьи легендарного музыканта будет направлен запрос в архив. Как только сведения будут получены, администрация начнет решать вопрос об установке на доме мемориальной таблички в память об Александре Градском.

Кроме того, в Копейске появится сквер его имени. Пока в мэрии не знают, какое именно общественное пространство будет названо в честь мэтра. Конечно, скверы, уже имеющие названия, переименовывать не будут – выбрать предстоит из безымянных общественных территорий. Не исключают городские власти и вероятности того, что в честь Александра Градского в муниципалитете будет создан новый сквер.

По словам Натальи Чабан, решить данный вопрос планируется в кратчайшие сроки.

Также в Копейске уже решается вопрос об утверждении в память о знаменитом земляке городского музыкального конкурса - имени Градского.