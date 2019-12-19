В Копейске случилось нашествие Дедов Морозов и Снегурочек

В Копейске (Челябинская область) случилось нашествие Дедов Морозов и Снегурочек. Местные жители недоумевают, зачем на центральной городской площади столько ледяных скульптур.

Как пишет «КП-Челябинск», копейчане пошутили, что в данном случае был применен принцип «копировать-вставить». Было много и других веселых комментариев, например: «Главное - такое сборище после хорошей гулянки не увидеть», «На случай резкого потепления выживет самый отмороженный»

В администрации муниципалитета «Комсомолке» объяснили, что этом году в первый раз были выделены денежные средства на строительство зимних городков во всех поселках Копейского городского округа. Так что скоро Деды Морозы и Снегурочки покинут копейскую площадь, где дуэт зимнего волшебника и его красавицы-внучки останется в единственном экземпляре.

Фото сообщества «Подслушано Копейск»