В Копейске случилось нашествие Дедов Морозов и Снегурочек
Общество
Сегодня, 11:18

В Копейске (Челябинская область) случилось нашествие Дедов Морозов и Снегурочек. Местные жители недоумевают, зачем на центральной городской площади столько ледяных скульптур.

Как пишет «КП-Челябинск», копейчане пошутили, что в данном случае был применен принцип «копировать-вставить». Было много и других веселых комментариев, например: «Главное - такое сборище после хорошей гулянки не увидеть», «На случай резкого потепления выживет самый отмороженный»

В администрации муниципалитета «Комсомолке» объяснили, что этом году в первый раз были выделены денежные средства на строительство зимних городков во всех поселках Копейского городского округа. Так что скоро Деды Морозы и Снегурочки покинут копейскую площадь, где дуэт зимнего волшебника и его красавицы-внучки останется в единственном экземпляре.

Фото сообщества «Подслушано Копейск»

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