В Копейске трех подростков наградили медалью и почетными грамотами МЧС

В Копейске (Челябинская область) награды МЧС вручили трем подросткам, которые принимали участие в спасении утопающих. Один из подростков не смог выбраться из воды. Это был Дмитрий Новоселов, который ценой собственной жизни спас ребенка.

Награждение состоялось сегодня, 29 ноября, на аппаратном совещании в администрации Копейска.

Чиновники вспомнили и о герое-юнармейце Дмитрии Новоселове, погибшем 24 мая 2019 года во время спасения детей, упавших в воду на одном из карьеров.

На днях в Копейск были доставлены награды министерства чрезвычайных ситуаций для Ксении Щекотовой, Никиты Аде и Маргариты Шемякиной. Эти ребята в трагический день вместе с Димой помогали детям выбраться на берег. Начальник шестого пожарно-спасательного отряда Сергей Барышников вручил Рите медаль «За спасение погибавших на водах», а Никите и Ксении – почетные грамоты, подписанные министром МЧС России», - сообщили в администрации Копейска.

Напомним, трагедия произошла 24 мая 2019 года в Копейске. На затопленном угольном карьере шахты возле поселка Бажова двое 10-летних школьников упали в водоем.

Учащийся школы №48, воспитанник «Юнармии» Дмитрий Новоселов прыгнул в водоем и спас детей. Сам он выплыть не смог. Его тело нашли через три дня. Подростка похоронили рядом с Аллеей героев на местном кладбище.

Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дмитрия Новоселова медалью «За спасение погибавших». Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин подписал Приказ о награждении медалью «Доблесть и отвага» посмертно.