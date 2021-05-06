06.05.2021
Прощальное слово о единственном летописце челябинского балета
06.05.2021
В Челябинске создали граффити, посвященное памяти героев ВОВ
06.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на седьмое мая
06.05.2021
Южноуральцы получат скидку на товары из стильной эко-коллекции итальянских дизайнеров
06.05.2021
Работники Челябинского цинкового завода провели традиционный весенний субботник
06.05.2021
В Челябинской области за сутки выявлено 103 новых инфицированных ковидом
Решен вопрос финансирования установки мемориала в память о подростке из Копейска
Вахта Памяти: в Челябинске заступает на пост почетный караул школьников
05.05.2021
Соглашение подписано: Челябинская область будет тесно сотрудничать с республикой Калмыкия
04.05.2021
Православные челябинцы встретили Пасху Христову
02.05.2021
С праздником Первомая!
01.05.2021
Православные Челябинской области готовятся к встрече Пасхи
30.04.2021