Решен вопрос финансирования установки мемориала в память о подростке из Копейска

По поручению главы следственного комитета России Александра Бастрыкина в Челябинской области приступили к разработке проектных документов мемориала в память о 13-летнем Дмитрии Новоселове, который ценой своей жизни спас двоих друзей.

«Проведены рабочие встречи с отцом мальчика и первым заместителем губернатора Челябинской области, на которых переданы проектные документы мемориала, и решен вопрос по финансированию строительства. Также запланировано проведение совещания для согласования этапов и сроков возведения мемориала», - сообщили в СК России.

Ранее с вопросом об установке мемориала к председателю СК России Александру Бастрыкину обратился отец Дмитрия Новоселова. Тогда глава СК поручил руководству СУ СК России при взаимодействии с региональными властями проработать и решить данный вопрос.

Напомним, трагедия произошла 24 мая 2019 года в Копейске. На затопленном угольном карьере шахты возле поселка Бажова двое 10-летних школьников упали в водоем.

Учащийся школы №48, воспитанник «Юнармии» Дмитрий Новоселов прыгнул в водоем и спас детей. Сам он выплыть не смог. Его тело нашли через три дня. Подростка похоронили рядом с Аллеей героев на местном кладбище.

Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дмитрия Новоселова медалью «За спасение погибавших». Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин подписал Приказ о награждении медалью «Доблесть и отвага» посмертно.