21.05.2021
Почти на треть выросло количество обращений южно-уральских предпринимателей к региональному бизнес-омбудсмену
21.05.2021
Вступил в силу приговор о нападении на водителя грузовика из-за пива
21.05.2021
«Последние звонки» в Челябинске под контролем полицейских
21.05.2021
Ковид оборвал жизни 2770 южноуральцев
21.05.2021
В Челябинской области пенсионер после раздела имущества поджег дом сестры
21.05.2021
В Челябинске ДТП, в котором пострадал ребенок, попало на видео
В Коркино и Розе водоснабжение полностью восстановлено
20.05.2021
В Коркино завершен ремонт на поврежденном водоводе, но вода в дома придет не сразу
20.05.2021
В Златоусте управляющую компанию обязали устранить безобразия в квартирах жильцов дома на Карла Маркса
11.05.2021
В Челябинске начнут отключать горячую воду
29.04.2021
Горячую воду в Челябинске начнут планово отключать с конца мая
Красота! Ринат Кучитаров показал свою любимую развязку в Челябинске
21.05.2021
Замминистра прокомментировал перспективы платных парковок в Челябинске
20.05.2021
Сомнений нет: «Строймеханизация» закончит набережную Миасса за филармонией в срок
19.05.2021
Аномальная жара в Челябинской области решила чуть отдохнуть, но вернется
19.05.2021
Новое слово в сборе мусора: в Челябинской области планируется установить 900 фандоматов
18.05.2021