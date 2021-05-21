В Коркино и Розе водоснабжение полностью восстановлено

В городе Коркино и поселке Роза (Челябинская область) полностью восстановлено водоснабжение, прерванное 19 мая после повреждения центрального водовода после падения на него автокрана.

После устранения всех утечек заполнение резервуара и подача воды начались с 23 часов 20 минут 20 мая. Но ремонтные работы продолжались.

«Все мелкие повреждения центрального трубопровода были устранены к четырем часам утра 21 мая, - сообщила пресс-секретарь администрации Коркинского муниципального района Мария Сейидова. – К утру вода дошла на все этажи, включая верхние. Подвоз не производится».

Последний раз автоцистерна выезжала на точку раздачи воды в 22 часа 20 мая.

Напомним, ДТП произошло около 17 часов 19 мая на автодороге Дружба в Коркино. Автокран упал с моста в речку и повредил водовод, обеспечивающий водой город. По словам водителя упавшего крана, у него заклинило рулевую колодку.

Основные ремонтные работы были завершены около полудня 20 мая. Но после начала запуска системы были выявлены новые утечки. Водоснабжение пришлось вновь прервать. К полуночи были устранены основные утечки на центральном водоводе, появившиеся после гидроудара в ходе первого запуска. С 23 часов 20 минут 20 мая вода стала поступать в дома коркинцев и розинцев. Полностью водоснабжение было восстановлено к утру.