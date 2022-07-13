В Коркино устранена угроза падения опоры ЛЭП на дорогу

В Коркино (Челябинская область) устранена угроза падения опоры ЛЭП, опасно накренившейся прямо над дорогой по улице Черняховского, в районе фабрики «ЮжУралКартон». Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщила официальный представитель администрации Коркинского муниципального района Мария Сейидова.

Отметим, сегодня, 13-го июля, рано утром жалоба на опасный столб была опубликована коркинцем в сообществе «А.Л.Текслер, помоги!» в ВКонтакте.

«Уважаемый Алексей Леонидович! Помогите, пожалуйста, руководству Коркино найти собственника данного электрического столба. Данный столб в таком состоянии находится уже сутки. Звонили на линию 112, так там сказали, что, минимум, пять заявок оставлено по данному столбу, а администрация бездействует, так как они ищут, кому он принадлежит. Данный столб находится на оживленной улице и все еще под напряжением. Похоже, ждем, когда случится беда, и сразу найдутся виноватые – собственники», - написал Максим Беляев, сопроводив свои слова фотографией опасно накренившегося столба.

В настоящее время угроза устранена властями Коркинского городского поселения. Собственника опоры ЛЭП администрация начала искать, как только узнала о случившемся, – со вчерашнего дня, 12-го июля. Столб оказался бесхозным, и сегодня его просто убрали – с помощью вышки, чтобы он никому не причинил вреда, - данный объект никак не влияет на обеспечение горожан электроэнергией, пояснила Мария Сейидова.

Фото предоставлено Марией Сейидовой Поделиться

На время проведения работ движение на опасном участке было перекрыто, электричество в этот период также отключали.