02.08.2021
Абоненты МегаФона целый год могут бесплатно наслаждаться Apple Music
02.08.2021
Больницы Магнитогорска получили четыре современных томографа
02.08.2021
В Челябинске продолжаются кражи канализационных люков
02.08.2021
Сотрудники ГИБДД отвезли теряющего сознание челябинца в больницу
02.08.2021
В Центральном районе Челябинска появится еще один «сухой» фонтан
02.08.2021
Челябинск выходит на последний этап гидравлических испытаний
В Курчатовском районе Челябинска для безопасности жителей устанавливают освещение
26.07.2021
Сергей Антипов: Подрядчик восстановит нарушенное при замене теплотрассы благоустройство на проспекте Победы
23.07.2021
В Курчатовском районе Челябинска благоустроят территорию у кинотеатра «Победа»
22.07.2021
На Комсомольском проспекте Челябинска стало на один ржавый забор меньше
15.07.2021
Челябинские школьники приняли участие в спортивном фестивале
Со второго августа родители начнут получать по 10 тысяч рублей на подготовку детей к учебе
02.08.2021
С понедельника южноуральцы могут подать заявление на выплату к учебному году
30.07.2021
В Карталинском районе начали строить дома для тех, чье жилье уничтожил огонь
29.07.2021
В Челябинской области за три года построят 22 школы, до конца 2021 года – три школы
29.07.2021
В Челябинской области из-за засухи запустят Долгобродский канал
28.07.2021