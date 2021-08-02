В Курчатовском районе Челябинска для безопасности жителей устанавливают освещение

В Курчатовском районе Челябинска в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» продолжаются работы по строительству сетей освещения пешеходной части по Комсомольскому проспекту от 28 до 40 дома. Об этом в понедельник, второго августа, на аппаратном совещании сообщил Глава района Сергей Антипов.

А также по пожеланиям жителей в сквере дома №39 на Комсомольском проспекте установили детскую современную площадку с резиновым покрытием. Всего по инициативам жителей в Курчатовском районе города ведут работы по благоустройству на 14 объектах.

По словам Сергея Васильевича, на экономию от торгов по благоустройству на прошедшей неделе районная администрация провела дополнительный аукцион по ремонту внутриквартальных проездов на девяти адресах. Срок исполнения контракта составляет 45 дней.

Добавим, что в Курчатовском районе продолжают борьбу с незаконной торговлей на улице. «Продолжаем проводить рейдовые мероприятия по несанкционированной торговле, – подчеркнул глава Курчатовского района Сергей Антипов. – За неделю составлено пять протоколов, в том числе и по Комсомольскому проспекту, 36. Мы практически ежедневно составляем протоколы. Такая кропотливая работа ведется по ликвидации несанкционированной торговли».