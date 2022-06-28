В Курчатовском районе Челябинска тщательно следят за состоянием улиц и дворов

В Курчатовском районе города Челябинска продолжаются работы по текущему содержанию района: бригады усиленно косят траву и ухаживают за цветниками.

По 15 муниципальным контрактам работают 15 единиц техники и 30 человек бригады ручного труда, сообщил на аппаратном в мэрии в понедельник, 27 июня, глава района Сергей Антипов.

По программе «Формирование комфортной городской среды» продолжается благоустройство пешеходной зоны Комсомольского проспекта. Около 70 процентов работ уже выполнено. По этой же программе работы производятся во всех семи запланированных дворовых территориях.

На прошлой неделе в Курчатовском районе вновь ликвидировали еще восемь несанкционированных свалок. По ненадлежащему содержанию прилегающих территорий выдали 97 уведомлений. Теперь на контроле у администрации – устранение этих нарушений. Совместно с депутатами районного Совета Сергей Антипов также контролирует исполнение муниципальных контрактов по содержанию общественных пространств, внутриквартальных проездов и тротуаров.

«Оказываем помощь предпринимателям по подготовке всех необходимых документов по упрощенной процедуре для размещения нестационарных торговых объектов. Пакет вручен 148 предпринимателям Курчатовского района. Проводим рейды с отделом полиции по пресечению незаконной торговли. Продолжаем работы по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. За прошедшую неделю в Росреестр и другие организации направили 82 запроса», – рассказал Сергей Антипов.

Кроме того, за неделю в районе зафиксировали 93 случая административных правонарушений. По ним составлены протоколы. Продолжает работу районная призывная комиссия. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.