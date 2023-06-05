В Курганской области из-за жары ограничили движение большегрузов

В понедельник, пятого июня, в Курганской области из-за аномально жаркой погоды вновь ограничено движение грузовых транспортных средств на участках федеральных дорог.

Как сообщили в УпрДор «Южный «Урал», в связи с высокой температурой воздуха дорожное движение для большегрузов на двух участках федеральных трасс: на автодороге автодороги Р-254 «Иртыш» (276 км - 465 км) и Р-254 «Иртыш», подъезд к г . Тюмень (0 км - 91 км).

Ограничение будет действовать с 12 до 20 часов по местному времени.

Госавтоинспекция Челябинской области призывает всех автомобилистов отнестись к временным затруднениям в движении с пониманием, заранее продумывать свой маршрут с учетом указанных ограничений, в случае возникновения непредвиденных ситуаций в пути обращаться за помощью к сотрудникам дорожно-патрульной службы.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» –8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).