05.06.2023
Сервис по приёму заявлений в колледжи заработал на Госуслугах
05.06.2023
В Курганской области из-за жары ограничили движение большегрузов
05.06.2023
В Челябинске успешно завершена почти пятилетняя реставрация Клуба офицеров на Цвиллинга
05.06.2023
Челябинская спортсменка - бронзовый призер чемпионата мира по тхэквондо
05.06.2023
Виктор Рашников провел совещание на площадке строительства комплекса коксовой батареи
05.06.2023
Челябинцы не готовы брать кредит на свой отдых
В Курганской области из-за жары ограничили движение большегрузов
У православных большой праздник - День Святой Троицы
04.06.2023
Великую святыню встретят в субботу в Челябинске, в воскресенье – в Троицке
03.06.2023
В Челябинске Пушкинский день отметят «Живым словом России»
02.06.2023
Афиша на День защиты детей в Челябинске
31.05.2023
В Челябинской области за сутки ликвидировано пять лесных пожаров
31.05.2023