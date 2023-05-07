В Курганской области ограничили движение на трассе Р-254 в направлении Челябинска

В Курганской области временно ограничено дорожное движение на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» в направлении Челябинска из-за природных пожаров.

«С седьмого мая с 16 часов 40 минут по местному времени было прекращено дорожное движение на трассе Р-254 «Иртыш» в направлении Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск на участке 313 км - 316 км», - сообщает УпрДор «Южный Урал». Причина - ограниченная видимость из-за природных пожаров.

мая 2023 года по местному времени решением УГИБДД по

Кроме того, с 15 часов 20 минут седьмого мая организовано реверсивное движение на на трассе Р-254 «Иртыш», подъезд к г. Тюмень на участке 3 км - 14 км.

По информации ЦУКС Курганской области, угрозы федеральной автодороге нет. На месте находятся силы УГИБДД, МЧС, подрядной организации.

Водителям рекомендуют учитывать эти данные при планировании маршрутов в выходные и праздничные дни и соблюдать осторожность.