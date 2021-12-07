В квартиры жителей домов на Копейском шоссе Челябинска вернулся «потерянный» газ

В квартиры жителей домов на Копейском шоссе Челябинска вернулся газ. Как отмечают представители Общероссийского Народного фронта, это счастливое событие произошло после проведенной ими проверки.

Узнав о том, что пенсионеры остались без голубого топлива и намерены готовить еду на кострах, общественники направили обращение в городскую администрацию – власть отреагировала быстро.

«Буквально на следующий день приехали рабочие с техникой, с самосвалом. Работали даже ночью и на следующий день. Мы столько звонили и писали, а тут одна проверка – и все решилось», - рассказала жительница одного из домов на Копейском шоссе Нина Ширшова.

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Как сообщает ОНФ, ранее жители пожаловались общественникам на дикие условия проживания в многоквартирных домах. Из-за отказа управляющей компании «Ремжилзаказчик» обслуживать убыточные здания на плечи жильцов легли все коммунальные проблемы. Последней каплей, по словам пенсионеров, стало отключение газа. Его отрезала компания «Газэнергосервис», когда сносила соседний барак, но так и не подключила обратно.

«В этой ситуации была необходима оперативная реакция властей на проблему, поскольку суточная температура становится все ниже. Мы подчеркнули, что недопустимо оставлять людей зимой без надлежащего отопления и газа, лишая их, по сути, возможности нормально питаться и греть воду. Рассчитываем, что на этом испытания для пенсионеров закончатся», – подчеркнул эксперт ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.

Также на местной теплотрассе наконец появилась изоляция. Ранее пенсионеры жаловались на теплопотери и недостаточный обогрев квартир. Эту проблему представители Народного фронта отметили в диалоге с челябинскими властями, и она была устранена.