27.05.2023
На полевой дороге в Карталинском районе в ДТП погибли двое молодых людей, один человек в больнице
27.05.2023
В Челябинске суд отправил в СИЗО бомжа за покушение на убийство новорожденной дочки
27.05.2023
В Ленинском районе Челябинска включили символ лета
27.05.2023
Люся - кошка говорящая
26.05.2023
В Челябинске состоится городское первенство по конному спорту
26.05.2023
Мэрия Челябинска: «Подрядчик заменит неприжившиеся деревья на Молдавской по гарантии»
В Ленинском районе Челябинска включили символ лета
22.05.2023
В челябинском Саду камней демонтировали старый фонтан
10.05.2023
В Карабаше открыт сезон фонтанов
28.04.2023
Главный фонтан Челябинск планируют запустить 30 апреля
24.04.2023
Главный фонтан Челябинска освободили от зимних «оков»
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023