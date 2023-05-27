В Ленинском районе Челябинска включили символ лета

В Ленинском районе Челябинска запустили фонтан на пруду «Девичьи слезы».

Символ лета будет радовать жителей до 24 сентября. Время работы – с десяти утра до десяти вечера.

Как рассказали в администрации Челябинска, еженедельно будет проводиться очистка поверхности пруда от мусора.