06.10.2023
В Ленинском районе Челябинска закроют движение трамваев
06.10.2023
Городские власти рассмотрят инициативы жителей по улучшению облика родного Челябинска
06.10.2023
Отдел УФСБ в Трехгорном: 70 лет на страже безопасности
06.10.2023
Челябинцы завоевали три «серебра» чемпионата России пауэрлифтингу
06.10.2023
В Челябинской области силовики встали на защиту леса от преступной вырубки
06.10.2023
В Челябинской области установили условия включения садов в границы населенного пункта
В Ленинском районе Челябинска закроют движение трамваев
04.10.2023
В Челябинске закроют движение трамваев через перекресток Горького и Первой Пятилетки
03.10.2023
В Челябинске открывают движение трамваев через депо №1
19.09.2023
Егоров рассказал о ходе капремонта путей в Челябинске и грядущем сокращении трамвайных маршрутов
19.09.2023
В Челябинске временно изменили маршруты трамваи №20 и №22
Челябинская область отмечает День героев Танкограда
06.10.2023
В Челябинске выберут подрядчика по благоустройству новой части Свободы
05.10.2023
«В жизни мой отец был гораздо суровей, чем в кино»: Федор Конюхов и Федор Бондарчук показали Челябинску «Повелителя ветра»
04.10.2023
В осенний призыв Челябинская область направит на армейскую службу более 3100 человек
04.10.2023
В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации
03.10.2023