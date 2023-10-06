В Ленинском районе Челябинска закроют движение трамваев

В Ленинском районе Челябинска восьмого октября, в 23 часа, закроют движение трамваев.

Как сегодня, шестого октября, в своем телеграм-канале сообщает «ЧелябГЭТ», данная мера связана с ремонтом путей в кольце «Улица Харлова».

Открыть движение в Ленинском районе планируют после пяти утра 16 октября.

В указанный период времени движение трамваев будет организовано следующим образом: №18 – «ЧМК - Улица Горького – ЧТЗ», №22 – «Улица Чичерина – Улица Кирова – Улица Карла Маркса – ЧТЗ».

Дополнительно по улице Дзержинского, между остановками «ТРК «Аврора» и «ЗЭМ», с шести часов утра до 22 часов 30 минут будет организовано движение трамвая-челнока по северному пути.