В Ленинском районе Челябинска закроют движение трамваев, но пустят челнок

В Ленинском районе Челябинска с полуночи второго сентября до шести утра пятого сентября будет закрыто движение трамваев на пересечении Копейского шоссе и улицы Гагарина. Это связано с ремонтом трамвайных путей.

Кроме того, в вышеназванный период в районе проведения работ будет ограничено движение автомобильного транспорта.

В предстоящие выходные, третьего и четвертого сентября, трамваи будут следовать по измененным маршрутам: №18 и №22 - до кольца «Харлова», а маршрут №12 и вовсе отменяется.

Как сообщает администрация Челябинска, для удобства пассажиров организуют движение трамвая-челнока по улице Дзержинского на участке от остановки «Кинотеатр «Аврора» до остановки «Завод Электромашина» в обе стороны (по северному пути, со всеми остановками).

Водителей и пассажиров просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.