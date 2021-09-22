В Ленинском районе на сутки отключат воду

Сегодня, 22 сентября, в Ленинском районе Челябинска из-за работ на водоводе на сутки почти 800 домов станутся без воды. Жителей просят сделать запас.

С 23 часов 22 сентября до 23 часов 23 сентября в связи с переврезкой участка водовода после проведения капитального ремонта будет полностью ограничена подача воды в части жилых домов и административных зданий Ленинского района.

Под отключение попадают 271 многоквартирный и 544 частных дома, 13 детских садов, 9 учебных и 4 медицинских учреждения, 57 административных зданий и 2 завода. Просим жителей сделать необходимый запас воды.

Об этом еще в понедельник на аппаратном совещании сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

Перечень зданий, попадающих под отключение водоснабжения с 23-00 часов 22 сентября до 23-00 часов 23 сентября:

Многоквартирные дома:

- ул. Ачинская 2г, 2д, 4, 6, 10, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31.

- ул. Батумская 11, 21, 22, 22а, 25.

- ул. Безрукова 1, 3, 5, 6, 7, 13.

- ул. Брестская 17.

- ул. Бугурусланская 27, 31, 33, 35, 37, 54, 62, 64.

- пер. Бугурусланский 7.

- ул. Василевского 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 27, 70, 70а, 71, 71а, 71б, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77/1, 77а, 79, 80, 81, 83, 85.

- ул. Грозненская 52, 56.

- ул. Дербентская 41, 43, 43-б, 45, 45-а, 46, 47, 47а; 47/1, 49, 49а.

- ул. Днепровская 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 29, 31, 33.

- ул. Ереванская 2а, 3, 4, 6, 5, 5а, 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 29, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54.

- пер. Канатовский 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

- ул. Л.Чайкиной 9, 9а, 11, 11а, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20.

- ул. Лескова 4.

- ул. Люблинская 32, 36, 38, 40, 42, 43, 45.

- ул. Магнитогорская 89, 91.

- ул. Масленникова 9а, 20, 21.

- ул. Машиностроителей 31, 33, 35, 35/1, 37, 48.

- ул. Новороссийская 1а, 1/3, 2, 2а, 3, 5, 8а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17а, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25а, 27, 30, 34, 34а, 34б, 36, 36а, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47а, 47б, 49, 49а, 50, 52, 53, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 57а, 59, 59а, 59-б, 60, 61, 61а, 61б, 63, 65, 65а, 65б, 66, 67а, 68, 69а, 70, 71, 72, 72а, 73, 74, 74а, 75, 76, 77, 77а, 79, 80, 80-б, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 97, 103, 103а, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 118, 118-б, 118-в, 122, 122б.

- ул. Суркова 4, 5, 5а, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49.

- ул. Туруханская 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 45, 47, 49.

- ул. Цимлянская 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 11а, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 21, 21а.

- ул. Чистопольская 27.

Детские сады:

- МБДОУ «ДС № 29 – ул. Грозненская, 56, ул. Василевского, 72.

- МБДОУ «ДС № 368 - ул. Суркова, 22, ул. Новороссийская, 59-б.

- МБДОУ «ДС № 453 – ул. Ереванская, 12, ул. Ереванскя, 12а.

- МБДОУ «ДС № 218 – ул. Батумская, 22.

- МБДОУ «ДС № 315 - ул. Василевского, 77а.

- МБДОУ «ДС № 429 – ул. Туруханская, 40а.

- МБДОУ «ДС № 203 – ул. Люблинская, 43.

- МБДОУ «ДС № 387 – ул. Батумская, 11.

- МБУ центр "Акварель" – ул. Василевского, 27.

- частный д/с – ул. Туруханская, 42.

Учебные заведения:

- МБОУ СОШ № 55 г. – ул. Брестская 17.

- Лицей № 77– ул. Ереванская 16.

- МБОУ СОШ № 46 г. – ул. Новороссийская 77а.

- МБОУ СОШ № 32 г. – ул. Новоросийская, 27, ул. Туруханская, 40.

- МБОУ СОШ № 146 г. – ул. Новороссийская, 8.

- ЧППиГХ им.Я.П.Осадчего– ул. Масленникова, 21.

- ЧГПГТ им.Яковлева– ул. Машиностроителей, 31.

- Детская шк.искусств № 6– ул. Ереванская, 9.

- ЧГУ– ул. Василевского, 75.

Учреждения здравоохранения:

- ГБ №13 – ул. Василевского, 85.

- Женская консультация, ГБ №3 – ул. Днепровская, 23.

- Кожно-венерологический диспансер №3 – ул. Днепровская, 18.

- Медицинский центр ЧТПЗ – ул. Новороссийская 85, 80, 88.

Частный сектор:

- ул. Суркова 8, 10, 12.

- ул. Магнитогорская-Цимлянская-Низинная,

- ул. Бирская,

- ул. Макеевская,

- Бугурусланская-Чистопольская-Днепровская-Новороссийская,

- Василевского-Цимлянская,

- Грозненская-Бобруйская-Толстого-Барановичевская.