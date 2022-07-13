В Магнитогорске 96-летней жительнице Мариуполя вручили разрешение на временное проживание

Полицейские Магнитогорска (Челябинская область) вручили разрешение на временное проживание прибывшей из Мариуполя 96-летней Валентине Ивановне Пономаревой. Уже в скором времени она приобретет гражданство Российской Федерации.

Магнитогорск является родным городом пожилой женщине, разрешение на временной проживание которой вручили сотрудники подразделения по вопросам миграции отдела полиции «Ленинский».

Родилась Валентина Ивановна в июне 1926-го года в Оренбургской области. Вскоре после рождения вместе с родителями она приехала в Магнитогорск, где ее мама и папа участвовали в строительстве города металлургов. Здесь Валентина Пономарева окончила фельдшерскую школу и в годы войны работала медсестрой, в 17 лет став донором. Благодаря ей раненые не оставались без одной из востребованных групп крови, ведь молоденькая сестричка могла сдать до 400 граммов крови.

Победу Валентина Ивановна встретила в Магнитогорске. А потом каждый год приезжала в столицу черной металлургии и, даже когда ей было уже за 80, посещала родное медицинское училище.

В 1945 году Валентина Пономарева была награждена медалью «За трудовую доблесть». После войны она решила получить второе образование и успешно окончила Магнитогорский индустриальный техникум. В тот момент требовались специалисты для работы на металлургическом заводе в Узбекистане, а потом был Мариуполь, куда она переехала вместе с семьей.

Приехав в Магнитогорск, Валентина Пономарева обратилась в отдел по вопросам миграции для оформления соответствующих документов. Сотрудники полиции с пониманием отнеслись к ее просьбе. С учетом сложившихся обстоятельств и в силу преклонного возраста женщины управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области было принято решение о выдаче разрешения на временное проживание в максимально короткие сроки.

Как сообщает пресс-служба регионального полицейского главка, на дом к Валентине Ивановне приехали сотрудники подразделения по вопросам миграции и вручили документ. Полицейские также разъяснили пожилой женщине и ее родственникам порядок упрощенного приема в гражданство Российской Федерации. Уже в скором времени Валентина Ивановна Пономарева станет полноправным гражданином Российской Федерации. Растроганная вниманием женщина поблагодарила сотрудников полиции за быстроту оформления необходимых документов, проявленные чуткость и внимание к ней.