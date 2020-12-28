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В Магнитогорске «банда» Дедов Морозов попала на видео

Жители Магнитогорска заметили группу Дедов Морозов, которые разъезжали по городским улицам на велосипедах. Флешмоб попал на видео.



«На дорогах Магнитки замечены деды морозы на велосипедах!», - подписал автор видео.

На кадрах видно, как велосипедисты в костюмах Дедов Морозов проехали по улице Карла Маркса мимо ледового городка. А после помахали руками автомобилистам и двинулись дальше.

Горожане в соцсетях прозвали участников флешмоба «бандой Дедов Морозов», вспомнив известный фильм Люка Бессона «Такси-3».

Как выяснилось, в Магнитогорске прошла акция «ВелоМорозы», в которых приняли участие владельцы велосипедов и тех, кто решил поделиться с горожанами хорошим настроением.