10.08.2023
В Магнитогорске дополнительно благоустроят еще девять дворов
10.08.2023
Прощальный матч Даниса Зарипова прошел в Казани
10.08.2023
С начала 2023 года в Челябинской области на железной дороге травмировалось 11 человек
10.08.2023
Россияне потратят на домашние заготовки 8800 рублей
10.08.2023
На Аркаим впервые приедет «Пушкин»
10.08.2023
Петр Решетников лично проверил состояние кыштымской развалюхи на улице Ичевой
В Магнитогорске дополнительно благоустроят еще девять дворов
02.08.2023
В левобережной части Магнитогорска пешеходам стало удобно и безопасно
21.07.2023
Молодежь Магнитки провела поэтический конкурс
21.07.2023
В Магнитогорске ценят семейные традиции
20.07.2023
Власти Магнитогорска пошли навстречу предпринимателям
Текслер: Красноармейский район развивается, но динамику нужно ускорять
09.08.2023
Челябинская область, имея рекордно низкий уровень безработицы, решает проблему дефицита кадров
08.08.2023
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
07.08.2023