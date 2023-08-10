В Магнитогорске дополнительно благоустроят еще девять дворов

Сегодня, 10 августа, состоялось заседание конкурсной комиссии по программе инициативного бюджетирования под председательством спикера Магнитогорского городского Собрания депутатов (Челябинская область) Александра Морозова. Определены территории, которые ранее не прошли конкурсный отбор, а теперь могут быть благоустроены в связи с образовавшейся экономией средств.

Александр Олегович напомнил, что инициативное бюджетирование в России, в том числе в Магнитогорске, проходит уже третий год. Это форма участия жителей в преобразовании города, в том числе в благоустройстве своих дворовых территорий.

В 2023 году от горожан поступило 60 проектов. В результате конкурсного отбора в декабре по балльной системе были признаны прошедшими 40 проектов. На сегодняшний день 31 проект уже завершен.

В мае этого года в закон Челябинской области внесли изменения. И если ранее сэкономленные средства после завершения всех работ по инициативным проектам мы возвращали в область, то теперь эти средства можно использовать, в том числе, на реализацию проектов, не прошедших конкурсный отбор.

На заседании комиссии в пределах суммы экономии из непрошедших конкурсный отбор проектов отобрано девять, которые будут реализованы до конца этого года.

«В городе работают две федеральные программы по благоустройству территории. Первая касается общественных территорий, она называется «Комфортная городская среда», благоустраиваются парки, скверы, общественные пространства. Вторая называется «Инициативною бюджетирование» и касается дворов, маленьких микрорайонов. За два прошедших года, как она реализуется, 84 территории получили изменения. На этот год заявок было подано много, но конкурсная комиссия по балльной системе определила, что 40 территорий подлежат благоустройству. На 31 территории завершены работы, и образовавшаяся экономия распределена на иные территории, которые в декабре прошлого года не попали в финал. Таким образом, дополнительно девять территорий будут изменены в лучшую сторону в этом году», - прокомментировал Александр Морозов.