В Магнитогорске наполовину обновился состав Общественной молодежной палаты

В Магнитогорске (Челябинская область) на заседании городского Собрания депутатов сформирован новый состав Общественной молодежной палаты. Созданная при Магнитогорском городском Собрании в декабре 2009 года молодежная палата под конец текущего года завершила работу восьмого созыва.

В палате следующего созыва будут работать 20 активных молодых людей, представляющих различные молодежные организации, например, Молодую гвардию «Единой России», Союз молодых металлургов, «Волонтеры Победы, другие.

Напомним, что основные задачи ОМП - развитие молодежного парламентаризма, вовлечение молодежи в общественную жизнь города.

О том, как отработала «молодёжка» в течение созыва, рассказал на заседании Собрания председатель палаты Денис Савельев. По его словам, молодежной палатой в течение двух лет организовано более 100 социально значимых мероприятий по различным направлениям: спортивные, патриотические, общественно-значимые. Все они направлены на развитие молодых людей.

Организованные молодежной палатой спортивные мероприятия собрали в общей сложности более 10 000 любителей активного и здорового образа жизни. В патриотических акциях приняло участие более одной тысячи обучающихся школ, средних и высших учебных заведений.

Еще сюда можно добавить более 10 обучающих семинаров по изобразительному искусству, психологических тренингов, уроков, посвященных театральному и ораторскому искусству, а также более 15 субботников на территории города и за его пределами, участие в региональных и федеральных проектах.

В последние месяцы члены Общественной молодежной палаты в качестве волонтеров помогают собирать, принимать и сортировать гуманитарную помощь. Сами показывают пример активности, неравнодушия и оказывают посильную помощь, а также привлекают к этому других.