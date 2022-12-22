В Магнитогорске назвали лучших журналистов

В Магнитогорске (Челябинская область) подвели итоги конкурса «Город и мы». Традиционно в начале декабрьского заседания городского Собрания депутатов его председатель Александр Морозов огласил имена победителей конкурса в номинациях «Персона в журналистике» и «Журналист года» и вручил дипломы.

В этом году общегородской журналистский конкурс «Город и мы» проходил уже 17-й раз. Участники - 3 телекомпании, 4 газеты, в том числе корпоративные, 5 сетевых изданий и групп ВК. Всего были заявлены работы более 40 авторов и творческих коллективов. Это более 80 материалов.

«В конкурсе две главные номинации – «Журналист года» и Персона в журналистике» и 14 тематических номинаций. Самые популярные - «Люди Магнитки», «Духовность и нравственность», «Культура». На них подано по 7, а то и по 8 заявок. Говоря студенческим языком, конкурс кое-где был по 8 человек на место», - рассказал спикер городского Собрания Александр Морозов.

Напомним, в составе жюри работали три доктора наук, кандидат наук, практикующие журналисты, педагоги, краеведы, представители Совета ветеранов. Именно они выбрали лучших журналистов, наиболее ярко проявивших себя в профессиональной деятельности.

Победителями конкурса 2022 года признаны: в номинации «Персона в журналистике» главный редактор газеты «Магнитогорский металл» Олег Фролов, в номинации «Журналист года» - обозреватель газеты «Магнитогорский рабочий» Наталья Лопухова и корреспондент ГТРК - «Южный Урал» Мария Клименко.