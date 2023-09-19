19.09.2023
В Магнитогорске обрели имена улицы индустриального парка ММК
19.09.2023
В Челябинске тепло пришло в 299 социальных учреждений
19.09.2023
В Челябинске дорожный рывок сегодня осуществляется на 36 объектах
19.09.2023
Челябинские спортсменки завоевали «бронзу» всероссийских стартов по гребле на байдарках и каноэ
19.09.2023
В Челябинске будут судить обвиняемого в хищении денег иностранцев
19.09.2023
В Челябинске временно изменили маршруты трамваи №20 и №22
В Магнитогорске обрели имена улицы индустриального парка ММК
18.09.2023
ММК и «Притяжение» стали лауреатами премии «Твердые знаки»
18.09.2023
ММК-Информсервис вошел в число победителей всероссийского хакатона по искусственному интеллекту
14.09.2023
Торговый дом ММК становится ближе к клиентам
13.09.2023
Благотворительный фонд «Металлург»: 35 лет на службе добра и милосердия
Во вторник ожидаются сильные магнитные бури
18.09.2023
«Бабье лето» на Южном Урале возьмет небольшую передышку, но потом вновь вернется
18.09.2023
В 2024 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%
18.09.2023
В Челябинске на новой набережной отметили «День бокса Южного Урала»
17.09.2023
В Челябинске в воскресенье отмечено превышение ПДКмр по двум загрязняющим веществам
17.09.2023