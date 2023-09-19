В Магнитогорске обрели имена улицы индустриального парка ММК

В Магнитогорске (Челябинская область) обрели имена улицы индустриального парка ММК. Это сделано для улучшения навигации на его территории.

«Растет поток сотрудников резидентов, увеличивается автомобильный трафик, расширяется внутренняя кооперация между компаниями – резидентами ООО «ММК-Индустриальный парк», на зданиях которого были полностью обновлены адресные таблички», - отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

Названия улиц - Калибровщиков, Прокатчиков, Энергетиков, Канатчиков, Заготовительная. Это - дань преемственности поколений: улицы назвали в честь прославленных профессий работников калибровочного завода, на освободившейся территории которого с 2016 года функционирует индустриальный парк ММК.

За семь лет существования ООО «ММК-Индустриальный парк» достигло максимальных для Российской Федерации показателей по уровню клиентоориентированности, что соответствует стратегии развития Группы компаний ПАО «ММК». С 2016 года совокупный объем инвестиций резидентов в собственное развитие превысил полтора миллиарда рублей. При этом на один рубль вложений в инфраструктуру со стороны индустриального парка приходится 3,6 рубля со стороны резидентов, что говорит о высокой степени доверия к управляющей компании и уверенности в перспективах дальнейшего роста. На сегодняшний день на территории индустриального парка ММК ведут деятельность 42 компании, создано более 1010 рабочих мест. На площадке реализуется проект по строительству цеха стальных валков ЗАО «МЗПВ», также к концу года будут запущены проекты по производству контейнеров и подъемно-транспортного оборудования. Текущий уровень заполняемости площадки составляет 86 процентов.

СПРАВКА

ООО «ММК-индустриальный парк» – дочернее предприятие ПАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ». Площадка индустриального парка представляет собой готовый имущественный комплекс площадью 66 гектаров со всей инженерной инфраструктурой, развитой железнодорожной сетью – здесь созданы все условия для быстрого старта практически любого нового производства. Парк прошел аккредитацию в министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, что дает возможность инвесторам применять систему налоговых льгот.