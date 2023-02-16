В Магнитогорске огласили шорт-лист территорий для благоустройства

В Магнитогорске (Челябинская область) сегодня, 16 февраля, общественная комиссия подвела итоги сбора предложений жителей по благоустройству общественных территорий в 2024 году. Работа проводится в городе металлургов седьмой год в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», инициированного «Единой Россией».

С 3 до 15 февраля у горожан была возможность выразить свое мнение и предложить территории, которые они бы хотели благоустроить в следующем году. Оказались неравнодушными и высказали свои идеи в письменном виде или через Интернет 4098 человек. Это больше, чем в прошлом году, когда предложениями поделились 3203 человека.

Среди вариантов были названы 18 территорий. Наиболее популярными стали:

- сквер Металлургов в Ленинском районе,

- сквер «Школьный» в Орджоникидзевском районе,

- сквер «Музыкальный» в Правобережном районе,

- сквер «Детский» по пр. Пушкина на левом берегу.

«По этим четырём наиболее популярным территориям до 27 февраля специалисты управления архитектуры и градостроительства подготовят эскизы дизайн-проектов. После чего проекты будут вынесены на общегородское обсуждение, которое пройдёт с 28 февраля по 15 марта», - рассказал председатель городского Собрания и руководитель общественной комиссии по благоустройству Александр Морозов.

У жителей будет возможность ознакомиться с проектами на сайтах администрации и городского Собрания и высказать свои предложения и замечания. А управление архитектуры и градостроительства обработает поступившие идеи. Предложения по дизайн-проектам жители могут передать в письменном виде в управление архитектуры по адресу: пр. Ленина, 72, кабинет 269, или отправить на адрес электронной почты architec@magnitogorsk.ru.

Общественная комиссия уже 16 марта рассмотрит итоги обсуждений. Затем назначит сроки рейтингового голосования на единой федеральной интернет-платформе. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень по благоустройству в 2024 году.