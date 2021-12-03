В Магнитогорске определят лучших журналистов

До конца декабря будет работать в Магнитогорске (Челябинская область) жюри творческого конкурса «Город и мы».

В этом году в творческом соревновании участвуют три телекомпании, шесть газет, в том числе корпоративные, а также четыре информационных сайта, восемь блогов в социальных сетях.

«Конкурс проходит уже 16-й год подряд. И остаётся, пожалуй, единственным в своём роде в городе и в области», - открыл встречу спикер Собрания, председатель жюри Александр Морозов.

На суд жюри представлено более 150 материалов. Это работы 46 авторов и целых коллективов.

Самой популярной номинацией остаётся «Люди Магнитки». В неё заявлено 11 материалов. Также массовыми можно назвать номинации «Духовность. Нравственность», «Здоровый образ жизни» - по семь работ. А также новая номинация - «Лучший информационный блог». Тематическая направленность заявленных блогов: спорт, история города, защита прав потребителей, новости, молодежь.

В составе конкурсного жюри работают три доктора наук, кандидат наук, практикующие журналисты, педагоги, краеведы, представители Совета ветеранов.

На первом заседании члены жюри просмотрели и оценили фотографии, корпоративные газеты и телевизионные работы. Они высказывали свое мнение, обсуждали соответствие материала конкретной номинации, актуальность темы…

Следующее заседание состоится в середине декабря. А итоги конкурса по традиции будут объявлены на завершающем год заседании городского Собрания.