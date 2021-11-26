В Магнитогорске оставляют льготы на дополнительное образование детей

Депутатская комиссия по социальной политике Магнитогорского городского собрания депутатов (Магнитогорск, Челябинская область) поддержала пролонгацию на 2022 год льгот для детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры.

Как сообщает пресс-служба МГСД, в 2022 году, как и в этом году, 100-процентное освобождение от платы за обучение предусматривается для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для детей-инвалидов.

В размере 50 процентов от платы за обучения освобождаются: лауреаты конкурсов, активные участники городских мероприятий; дети из малообеспеченных семей: неполных и многодетных.

В Магнитогорске девять учреждений дополнительного образования культуры: школы искусств, музыкальные художественные. В этом году льготами воспользовались 416 человек, что составляет более 16% от общего учащихся системы допобразования.

Окончательное решение будет принято в ближайший вторник на заседании городского Собрания, которое пройдёт в режиме видео-конференц-связи.