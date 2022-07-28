В Магнитогорске открыли выставку-экскурсию о «рождённых под созвездием стали»

В Магнитогорске запустили проект «Рождённые под созвездием стали». Авторами идеи стали сотрудники левобережной универсальной массовой библиотеки и музея ММК. В рамках проекта все желающие могут познакомится с выставкой книг об известных металлургах и узнать подробности их биографии в увлекательном изложении профессионального экскурсовода.

Проект реализуется в юбилейный год для Магнитогорского металлургического комбината. Выставка призвана напомнить молодому поколению о том, какой вклад внесли в развитие комбината и города люди, чьими именами названы улицы Магнитки.

Свидетельством того, что Магнитогорский металлургический комбинат строили действительно легендарные личности, является огромное количество написанных о них книг. Только инженеру-доменщику Авраамию Завенягину, возглавившему ММК в самые тяжелые 1930 годы, посвящено более десяти библиографических трудов. Именно Авраамий Завенягин поставил задачу посчитать, насколько грамотны работники комбината, и когда выяснилось, что средняя грамотность составляла 2,5 класса, своим распоряжением ввёл так называемый, технологический час, во время которого работники должны были обучаться.

Не менее легендарным директором Магнитки был блестящий теоретик и практик Григорий Носов. Он возглавил комбинат в годы войны и именно ему принадлежат те смелые решения, которые позволили Магнитке катать для фронта броню. Его имя также увековечено на карте города – именем Носова названа площадь и технический университет.

Также есть в Магнитке памятник сталевару-стахановцу Алексею Грязнову, в чью честь названа одна из центральных улиц Магнитки. По-новому на этой выставке зазвучали и фамилии Коробова, Воронова, Ромазана.

Проект «Рождённые под созвездием стали» планируют реализовывать в течение всего года, приурочив его к 90-летию ММК.