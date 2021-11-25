25.11.2021
Большой театр представит челябинскому зрителю легендарный балет «Жизель»
25.11.2021
Проект бюджета Челябинской области на 2022-2024 годы принят в первом чтении
25.11.2021
Челябинский перевозчик передумал снижать стоимость проезда на 39-й маршрутке
25.11.2021
Челябинский театр оперы и балета в преддверии Нового года покажет «Волшебный посох Деда Мороза»
25.11.2021
В доме на Аносова в Златоусте найден пятый труп
25.11.2021
Сбер наградил челябинскую управляющую компанию за экологичность
В Магнитогорске открываются «Коридоры власти»
10.11.2021
Магнитогорские депутаты объявили о конкурсе
02.11.2021
Жители Магнитогорска получили льготу на посещение бань
02.11.2021
В Магнитогорске сохранится бесплатный проезд для садоводов
01.11.2021
В Магнитогорске для школьников и студентов сохранили льготный проезд
Вакцина от ковида для детей будет зарегистрирована 24 ноября, введена в оборот – в декабре
24.11.2021
Заступилась за тренера и стала фигуранткой уголовного дела: Виталине Симоновой предъявят обвинение по статье 319 УК РФ
24.11.2021
Текслер раскритиковал «плохишей» вакцинации от ковида
23.11.2021
Цифровые решения «Ростелекома» делают производственные процессы эффективными и безопасными
23.11.2021
Прожиточный минимум и МРОТ на 2022 год проиндексируют на 8,6%
22.11.2021