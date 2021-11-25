В Магнитогорске открываются «Коридоры власти»

Уже 11-й год подряд молодежная палата при Магнитогорском городском Собрании депутатов (Магнитогорск, Челябинская область) проводит техническую игру «Коридоры власти».

Как пояснили в МГСД, игра вовлекает подростков в решение социальных городских проблем и помогает создать диалог между молодым поколением, представительной и исполнительной властью.

Как и в прошлом году игра пройдёт в online-формате и будет разделена на два этапа. Сначала команды найдут способы решения важных городских задач по заранее обозначенным вопросам. А затем в формате online-конференции будут обсуждать их со специалистами городского Собрания и структурных подразделений администрации.

Принять участие в «Коридорах власти» смогут любые молодёжные команды из пяти человек в возрасте от 14 до 35 лет. Как правило это учащиеся общеобразовательных учреждений, вузов, ссузов и члены общественных организаций.

Городское Собрание поддерживает такой формат вовлечения молодежи в общественную жизнь. Депутаты отмечают активность и заинтересованность участников, а также всё большую популярность и открытость «Коридоров власти».