В Магнитогорске отмечает 90-летний юбилей знаменитый Коксохим

Сегодня, 28-го декабря, коксохимическому производству Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) исполнилось 90 лет.

Все эти годы КХП остается важнейшим звеном в технологической цепи ММК, от эффективности которого напрямую зависит бесперебойная работа всех переделов комбината.

Как отмечает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», 28-го декабря 1931-го года на первой коксовой батарее Магнитки, получившей восьмой порядковый номер, был получен кокс для первой доменной печи. Эта дата и стала днем рождения коксохимического производства ММК.

К концу 30-х годов на комбинате работало четыре коксовые батареи (№5-8) суммарной производительностью 1,6 миллиона тонн валового кокса в год, а Коксохим Магнитки являлся технически передовым предприятием. В годы Великой Отечественной войны, когда возникла необходимость увеличения выпуска продукции для нужд фронта, были введены в строй еще четыре коксовые батареи (№1-4), что вдвое увеличило мощности по выпуску кокса.

В послевоенное время Коксохим Магнитки продолжал развиваться, возводились новые коксовые батареи, заменявшие устаревшие агрегаты, совершенствовались технологии. В 1952-1953-е годы были запущены в эксплуатацию еще две коксовые батареи - №9 и 10. Производство вышло на уровень пять миллионов тонн валового кокса в год.

В 1959-1966-м годах Коксохим получает дальнейшее развитие: возводятся большегрузные коксовые батареи №11-14 с парными вертикалами и рециркуляцией продуктов горения. Внедрение автоматизации и механизации способствует совершенствованию основных производственных процессов, увеличению единичной мощности агрегатов и повышению производительности труда.

С начала 80-х годов на коксохимическом производстве Магнитогорска вводятся в эксплуатацию коксовые батареи №7-8бис и 9-бис с высотой камер коксования семь метров и полезным объемом 41,6 кубометра, что позволило вывести из эксплуатации старые, изношенные батареи.

В 1989-м году производство валового кокса на 11-ти коксовых батареях достигло 7,6 миллиона тонн в год.

Сегодня коксохимическое производство ММК – самое мощное в металлургической отрасли страны. В его состав входит девять коксовых батарей, способных выпускать шесть миллионов тонн кокса в год, углеподготовительный цех, цех улавливания и переработки химических продуктов, представленный тремя блоками, в числе которых блок улавливания №2 производительностью 240 тысяч кубометров в час очищенного коксового газа, построенный по проекту фирмы «Krupp Koppers». Он является одним из самых мощных в мире и уменьшает выбросы наиболее вредных веществ на 20 тысяч тонн в год.

В течение всех 90 лет своего существования Коксохим выполняет свою главную задачу – обеспечивает металлургическим коксом доменное производство комбината, выпустив за это время 460 миллионов тонн кокса. Кроме того, очищенный коксовый газ используется в энергосистеме ММК.

Помимо этого, КХП выпускает востребованную рынком химическую продукцию, получаемую в процессе коксования и очистки – каменноугольную смолу, каменноугольный пек, сырой бензол, сульфат аммония и т.д. Новый автоматизированный пековый парк вместимостью три тысячи тонн, запущенный в эксплуатацию в 2001-м году, и установка окисления пека, работающая с 2003-го года, позволили расширить ассортимент и улучшить качество каменноугольного пека.

В 2018-м году в цехе улавливания и переработки химических продуктов была запущена в работу новая установка по переработке нафталиновой фракции методом высокоэффективной ректификации. Это позволило увеличить выпуск товарного нафталина в два раза (с семи с половиной до 15-ти тысячи тонн), а также существенно снизило экологическую нагрузку.

Как отмечают на предприятии, в настоящее время все новации и реализуемые в коксохимическом производстве проекты имеют очень мощное экологическое измерение, поскольку для руководства ПАО «ММК» одной из первоочередных задач является снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В частности, в 2015-м году в КХП был завершен масштабный экологический проект по реконструкции цикла конечного охлаждения коксового на первом блоке улавливания ЦУиПХП. Там осуществляется очистка и охлаждение коксового газа, который затем используется в качестве вторичного энергетического ресурса в технологических процессах ПАО «ММК». Проект реконструкции цикла конечного охлаждения коксового газа блока улавливания №1 с внедрением закрытых спиральных теплообменников был разработан для исключения непосредственного контакта коксового газа с водой, подаваемой на охлаждение. Общая стоимость проекта превысила 775 миллионов рублей. Сокращение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составило более 300 тонн в год. Реализация проекта позволила существенно улучшить качество атмосферного воздуха города Магнитогорска, обеспечила повышение надежности работы оборудования и предотвращение аварийных ситуаций, связанных с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу.

В настоящее время в КХП для снижения воздействия на окружающую среду и повышения безопасности персонала все активнее внедряются высокотехнологичные новации на основе технологий машинного зрения и промышленного интернета вещей.

В частности, система автоматического распознавания газования, внедренная на коксовых батареях № 7-8, с помощью видеокамер и специального программного обеспечения позволяет выявить утечку токсичного коксового газа, содержащего бензапирен. Там же внедрена автоматизированная система предотвращения нахождения персонала в опасной зоне. Если человек попадает в опасную зону в момент движения машины, он получает вибросигнал на радиометку, а на коксовой машине включается световая и звуковая сигнализация с последующей блокировкой механизмов.

Сегодня коксохимическое производство ММК переживает важный этап своего развития. Здесь осуществляется масштабная комплексная реконструкция, включающая строительство крупнейшей коксовой батареи, реконструкцию цеха улавливания и переработки химических продуктов, а также биохимической установки. Реконструкция КХП – часть программы модернизации аглококсодоменного передела ПАО «ММК». В соответствии с принятой стратегией компании до 2025-го года ее целью является повышение эффективности первого передела, снижение себестоимости продукции, обеспечение большей экологической безопасности.

Наиболее знаковым событием для КХП и экологии Магнитогорска является строительство комплекса коксовой батареи №12. Ее производительность составит два с половиной миллиона тонн сухого кокса в год. Строительство комплекса запланировано в два этапа. На первом планируется сооружение двух блоков коксовой батареи с двумя установками сухого тушения кокса, одной установкой десульфурации и денитрации. Также на первом этапе будут построены углеподготовительный цех, склад жидкого аммиака, объекты коксосортировки, воздухокомпрессорной станции, противопожарной насосной станции и объекты инженерного обеспечения коксовой батареи №12. Производительность первой очереди комплекса в условиях автономной эксплуатации составит 1,25 миллиона тонн кокса в год. На втором этапе будут построены еще два блока коксовой батареи с технологическими установками. Прирост производства при вводе в эксплуатацию второй очереди составит 1,25 миллиона тонн кокса в год. Проект планируется завершить в 2023-м году.

Помимо достижения производственных целей, строительство коксовой батареи №12 имеет для ММК и города большое природоохранное значение. Благодаря ее запуску из эксплуатации поэтапно будут выведены пять устаревших батарей, а также снизится потребление угольного концентрата и природного газа. Это позволит сократить валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тысячи тонн в год и обеспечит безотходное производство за счет внедрения установки сухого тушения кокса.

Использование технологии сухого тушения позволит утилизировать тепло кокса, получать пар для технологических нужд и выработки электроэнергии, создав дополнительную мощность по электроэнергии 40 Мвт. Отдельно стоит отметить влияние нового объекта на снижение углеродного следа. Сокращение выбросов СО2 составит свыше 1,1 миллиона тонн, а углеродный след уменьшится на 0,21 тонны СО2 (-21%) на тонну кокса, что дополнительно приблизит ММК к достижению поставленных целей в области декарбонизации.

Коксохимическое производство ПАО «ММК» было и остается важнейшим элементом технологической цепи комбината. Без самоотверженного труда коксохимиков, бесперебойно поставляющих топливо для доменных печей, без их профессионализма и опыта, не было бы ни чугуна, ни стали, ни разнообразной металлопродукции, поставляемой комбинатом в различные регионы России и десятки стран мира.