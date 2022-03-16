16.03.2022
Спортсменка из Миасса завоевала первое место на чемпионате России по фристайлу
16.03.2022
Челябинская таможня открыла «горячую линию» для вынужденных переселенцев
16.03.2022
В Магнитогорске полицейский УАЗик столкнулся с трамваем
16.03.2022
Скорость интернета для активных абонентов МегаФона вырастет до 30 процентов
16.03.2022
Жители Челябинской области снова могут путешествовать по России со скидкой
15.03.2022
Бизнес-карты ВТБ будут действовать бессрочно
В Магнитогорске полицейский УАЗик столкнулся с трамваем
11.02.2022
В Челябинской области силовики ликвидировали две подпольные оружейные мастерские
25.01.2022
Полицейские Челябинска почтили память погибших при исполнении служебного долга коллег
15.01.2022
Магнитогорец протаранил пять автомобилей и скрылся
28.12.2021
Сотрудники ГИБДД Челябинской области обзавелись новыми служебными автомобилями
В Минэкологии объяснили причину «дымки» и загрязнения воздуха в Челябинске
15.03.2022
Текслер: Свалку в Магнитогорске будем рекультивировать в 2023-2024 годах
15.03.2022
В Челябинске резко выросли цены на российские медикаменты
14.03.2022
Текслер обозначил приоритетные задачи в период санкций
14.03.2022
В спецоперации на Украине погиб девятый военнослужащий из Челябинской области
14.03.2022