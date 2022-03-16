В Магнитогорске полицейский УАЗик столкнулся с трамваем

В Магнитогорске (Челябинская область) произошло столкновение полицейского автомобиля и трамвая. Пострадавших нет.

Авария с участием полицейского автомобиля произошла на перекрестке улиц Комсомольская – Советская. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Факт ДТП в региональном полицейском главке подтвердили. По данному факту проводится служебная проверка.

Фото: группа «Черное&Белое Магнитогорск»