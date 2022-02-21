21.02.2022
Число заболевших ковидом южноуральцев снижается, а число умерших растет
21.02.2022
В Магнитогорске появится временный «причал»
21.02.2022
Озерчанин, сбивший двух юных сестер в поселке Метлино, отправлен в СИЗО
21.02.2022
Шестой российский регион вводит режим ЧС из-за эвакуации жителей Донбасса
21.02.2022
Оплачивать подъемы на горнолыжных курортах «Солнечная долина» и «Егоза» теперь можно банковской картой вместо ски-пасса
21.02.2022
В мэрии рассказали, сколько бездомных собак отловили в Челябинске за неделю
В Магнитогорске появится временный «причал»
Челябинские эко-активисты отказались от иска к Томинскому ГОКу
19.02.2022
Силовики задержали замминистра здравоохранения Челябинской области
18.02.2022
Позитивно и вдохновляюще: Глава Курчатовского района провел праздничный прием для защитников Отечества
18.02.2022
На Цвиллинга второе ДТП за неделю: пора демонтировать бордюры?
17.02.2022
Ремонт центральной трибуны памятника Ленину на главной площади Челябинска запланирован на май
17.02.2022