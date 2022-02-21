В Магнитогорске появится временный «причал»

Городское Собрание депутатов Магнитогорска (Челябинская область) согласовало передачу муниципального помещения для временного пребывания людей в трудной жизненной ситуации.

Центру социальной помощи «Прикосновение жизни» будет для этого отведено пустующее здание площадью около 400 квадратных метров в левобережной части города.

Организация работает уже давно. Здесь помогают людям в сложных жизненных ситуациях и лицам без определенного места жительства в восстановлении документов, прохождении медицинской комиссии, оформлении пенсии по инвалидности. Оказывают услуги по реабилитации, сопровождают людей при трудоустройстве, съёме жилья.

В переданных помещениях требуется ремонт. После этого организация планирует организовать в них центр временного пребывания людей в трудной жизненной ситуации и без определенного места жительства. И даже запустить производство для людей с ограниченными возможностями.

Спикер Собрания Александр Морозов напомнил, что в Челябинске работает подобная организация - «Другая медицина». В Магнитогорске поддержку людям без определенного места жительства оказывают муниципальное учреждение «Комплекс социальной адаптации граждан», епархия. А теперь будет развиваться еще одна организация, где страждущие найдут защиту и поддержку.