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В Магнитогорске растут грамотные потребители

В Магнитогорске (Челябинская область) завершился XI городской конкурс по основам потребительских знаний среди старшеклассников на Кубок городского Собрания депутатов.

Вчера, 15 марта, отмечался Всемирный день защиты прав потребителей. А в преддверии его в Магнитогорске традиционно прошли финальные игры XI городского конкурса «Основы потребительских знаний» среди старшеклассников на Кубок городского Собрания.

Конкурс проводится по инициативе городского Объединения защиты прав потребителей и при поддержке управления образования с 2011 года. С 2013 года он приобрел статус городского и стал проходить на кубок Магнитогорского городского Собрания депутатов.

Целью конкурса являются пропаганда правовых знаний, повышение уровня потребительской культуры учащихся, а также развитие у них интереса к изучению основ законодательства о защите прав потребителей.

В этом году из 16 заявившихся школьных команд на финишную прямую вышли пять. Поскольку международная организация потребителей объявила девизом этого года борьбу с загрязнением пластиковыми материалами, все выступления старшеклассников на первом этапе были направлены на эту важнейшую для здорового экологического будущего планеты тему.

Второй этап был на знание терминов и понятий Федерального закона "О защите прав потребителей в РФ", в третьем - команды должны были за две минуты со ссылкой на закон найти решение задачи, основанной на жизненных ситуаций при приобретении товара или услуги.

Победителем конкурса и обладателями Кубка городского Собрания стала команда гимназии № 53. Подводя итоги, председатель городского Собрания Александр Морозов отметил, что в этом конкурсе нет проигравших. «Главное, что все вы стали умнее и грамотнее многих своих сверстников. И вам эти знания пригодятся в жизни», - подчеркнул спикер депутатского корпуса.