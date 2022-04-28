В Магнитогорске развивают «умную» конкуренцию

Депутаты городского Собрания Магнитогорска (Челябинская область) дали старт развитию конкурса на знание потребительского законодательства.

Этот конкурс «Основы потребительских знаний» проводится по инициативе Объединения защиты прав потребителей и при поддержке управления образования с 2011 года. А с 2013 года он приобрел статус городского и стал проходить на Кубок Магнитогорского городского Собрания.

В этом году в конкурсе приняло участие рекордное количество команд – тридцать. Кубок городского Собрания завоевала команда школы № 48.

Изучению потребительского законодательства очень актуально, а в Магнитогорске ещё и популярно. Именно поэтому депутаты своим решением расширили круг участников «умных» соревнований по этой теме.

«Теперь в городском конкурсе на знание законодательства в сфере защиты прав потребителей будут участвовать не только команды от школ, но и от учреждений дополнительного образования – Домов и Центров детского творчества, а также первокурсники средних специальных учебных заведений», - прокомментировал решение депутатов спикер Собрания и председатель жюри конкурса Александр Морозов.