В Магнитогорске сохранили льготное питание для школьников

На заседании городского Собрания депутатов Магнитогорска (Челябинская область) принято решение о пролонгации льгот на питание обучающимся в школах города.

В 2023 году система социальной поддержки в виде льготного питания по категориям получателей не меняется.

Льготное питание получат обучающиеся, осваивающие программы начального общего образования; дети малообеспеченных граждан, дети, состоящие на диспансерном учете с нарушениями состояния здоровья и на диспансерном учете у фтизиатра и получающие химиотерапию; обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений; обучающиеся специальных (коррекционных) образовательных учреждений.

Всего данная форма поддержки охватывает около 30 тысяч учащихся магнитогорских школ.

Дети мобилизованных магнитогорцев также имеют на право на льготное питание. Из 91 школьника, чьи отцы были мобилизованы, воспользовались правом пока 40 детей. Льгота имеет заявительный характер.