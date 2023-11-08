В Магнитогорске сохранили все льготы для горожан

Депутаты Магнитогорского городского Собрания (Челябинская область) утвердили льготы для жителей на 2024 год.

Одна из самых востребованных - льгота на проезд в городском пассажирском транспорте. В следующем году для пенсионеров и горожан предпенсионного возраста проезд на трамваях и автобусах останется бесплатным. Данная категория магнитогорцев по социальной карте сможет совершать бесплатно 30 поездок в месяц, в дальнейшем цена билета за проезд будет составлять 15 рублей.

Кроме того, студенты и учащиеся в 2024 году продолжат платить за проезд в городском общественном транспорте по 15 рублей.

Проезд до садов - на период с 16 апреля по 16 октября - также останется бесплатным для всех садоводов, имеющих пенсию, а также для горожан предпенсионного возраста.

Сохранится в следующем году и льготное питание в школах. Его будут получать учащиеся начальных классов в виде бесплатного молока и горячих завтраков, а также школьники среднего и старшего звеньев, находящиеся на учете по состоянию здоровья или из малообеспеченных семей.

Также бесплатное двухразовое питание получат младшеклассники – в том случае если один из родителей является участником СВО. Льготное питание сохранится и для обучающихся в коррекционных и специальных школах города.

Родители дошколят также продолжат получать в 2024 году льготу по плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах.

А любители попариться в бане смогут по-прежнему делать это по льготному тарифу. В следующем году сохранится льгота на посещение общих отделений бань для женщин, достигших 55 лет, и мужчин от 60 лет и старше. Как и ранее, они будут платить 60 процентов от установленного тарифа.