В Магнитогорске спортивно, ярко и весело открыли краеведческую викторину

Спортивным праздником «Кубок Открытия» в Магнитогорске (Челябинская область) стартовала городская краеведческая игра-викторина «Моя Магнитка» на Кубок Собрания депутатов.

Конкурс об истории родного города и края проходит в Магнитогорске в двадцать четвертый раз. И уже восьмой год всех любителей истории города, участвующих в интеллектуальном конкурсе, собирают на большом спортивном празднике во Дворце спорта имени Ромазана.

Более ста школьников разных возрастов, участвующих в состязаниях, и около шестисот болельщиков из двадцати школ города были объединены в праздничный день одной идеей: «Любить родной город и знать его историю – это круто!».

Приветствовал ребят председатель Собрания Александр Морозов.

«Все должны видеть, что наши дети не только умные и любящие родной город, но и спортивные. А Магнитогорск – лучший города на земле! Спасибо вам, что изучаете его историю», - сказал он.

В этом году тема игры-викторины «Моя Магнитка» посвящена Году педагога и наставника, объявленного президентом страны. От имени технического университета поздравил ребят декан факультета физической культуры и спортивного мастерства, депутат городского Собрания Роман Козлов.

«Заниматься спортом и развивать интеллект нужно всегда! Запомните это и применяйте в своей жизни!» - посоветовал он участникам викторины.

Праздник удался на славу. Дети соревновались в скорости, выносливости, смекалке, а музыкально-танцевальные номера стали настоящим театральным зрелищем.

Победителем и обладателем «Кубка Открытия» стала сборная команда Орджоникидзевского района. И на этом основании представляющие его команды-финалисты получат один дополнительный балл в финальных играх, которые состоятся в конце апреля.

СПРАВКА

Краеведческая игра-викторина «Моя Магнитка» при поддержке управления образования проводится отделом туризма и краеведения Дворца творчества детей и молодежи.

С 2007 года игра-викторина получила городской статус и стала проводиться на Кубок Магнитогорского городского Собрания депутатов. Каждый год тема игры меняется, но главным остается история города и людей, ее создающих.