В Магнитогорске стартовал садовый сезон

С сегодняшнего дня, 16 апреля, в Магнитогорске (Челябинская область) по решению городского Собрания депутатов начались автобусные перевозки по садовым маршрутам.

Ежедневные поездки будут осуществляться по 13-ти городским маршрутам. До 1 мая, интервалы в небольшие сады 1 час, в крупные сады - 30-40 минут. С 1 мая количество рейсов увеличится.

«Уже много лет с 16 апреля по 16 октября бесплатно по садовым маршрутам проезжают и перевозят багаж граждане, проживающие на территории города, достигшие возраста 55 и 60 лет, которым установлена или назначена пенсия», - рассказал спикер Собрания Александр Морозов.

Напомним, что Магнитогорск – единственный город в Челябинской области, который начинает садовый сезон с 16 апреля. В других городах региона сезонные автобусы начинают курсировать с 1 мая.

Некоторые перевозки в сады, расположенные за чертой Магнитогорска, также попадают под понятие «межмуниципальные». Это пять маршрутов, садовые перевозки по которым, как и по всей области, начнутся с первого майского дня.