В Магнитогорске в 17-ый раз определят лучших журналистов

В Магнитогорске (Челябинская область) до 20-ого декабря на заседании депутатского корпуса огласят итоги ежегодного журналистского конкурса «Город и мы».

Напомним, что в этом году журналистский конкурс проходит уже в 17-й раз. Участниками стали 3 телекомпании, 4 газеты, в том числе корпоративные, 5 сетевых изданий и групп ВК. Всего заявлены работы более 40 авторов и целых творческих коллективов. Это более 80 материалов. Чуть меньше, чем в прошлые годы, поскольку Положением о конкурсе ограничили количество номинаций, куда может подавать работы один автор, и количество материалов от автора в одну номинацию.

Самые популярные среди ТВ номинации – «Культура» и «Люди Магнитки». На них подано по 7 заявок. На одну заявку отстает «Духовность и нравственность». Среди печатных СМИ более всего материалов, 8 и 7 соответственно, подано в номинации «Люди Магнитки» и «Духовность и нравственность».

Спикер Собрания и председатель жюри Александр Морозов отметил:

«В составе конкурсного жюри работают два доктора наук, кандидат наук, практикующие журналисты, педагоги, краеведы, представители Совета ветеранов.

На первой в этом году встрече просмотрели, обсудили и оценили телевизионные сюжеты и программы, заявленные в тематические номинации. Были отмечены лучшие фотоматериалы в номинации «Объектив мастера» среди печатных СМИ и корпоративные газеты.

Члены жюри даже получили «домашнее задание» - вместительные папки с распечатками материалов, опубликованных в газетах и появившихся на информационных сайтах. Их нужно прочитать и оценить самостоятельно, а обсуждение пройдет уже на следующем заседании жюри. Также на следующей встрече предстоит выбрать победителей в главных номинациях «Журналист года» и «Персона в журналистике».

Итоги конкурса «Город и мы» будут по традиции оглашены в день декабрьского заседания Собрания. Тогда же на заседании пройдет награждение победителей в главных номинациях.