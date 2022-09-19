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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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19.09.2022

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19.09.2022

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19.09.2022

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Фото: Пресс-служба администрации Магнитогорска

В Магнитогорске восстанавливают мемориалы павшим воинам

В Магнитогорске (Челябинская область) восстанавливают мемориалы павшим воинам Великой Отечественной и Афганистана.

Как отмечают в пресс-службе магнитогорской администрации, в настоящий момент историческим сообществом муниципалитета установлено, что на территории первого мемориала - «Комплекс братских захоронений умерших в госпиталях города воинов Великой Отечественной войны» - захоронено 248 человек.

Сейчас здесь заканчивается вторая очередь реконструкции. Первую реализовали в 2021-м году: были установлены новые памятные плиты, облицовано плиткой основание памятника. В этом году практически полностью реконструированы стела. Также будет выполнена облицовка гранитом нишевой части стены и наклонной стены с цифрами «1941-1945».

Также в Магнитогорске вовсю идет реконструкция «Комплекса братских могил воинов Афганистана», которую разделили на два этапа. В первую очередь здесь приступили к работам на «афганском» и «чеченском» захоронениях.

По словам председателя МГОО «Ветеранов Афганистана и Чечни» Урала Шарафутдинова, на 22-х памятниках – 19-ти «афганских» и трех «чеченских» - полностью поменяли плитку. Он отметил, что реконструкцию здесь не проводили три десятилетия: территория находилась в удручающем состоянии (особенно плачевно выглядели памятники).

Как сообщает администрация Магнитогорска, работы на мемориалах планируется закончить до конца сентября текущего года.

Магнитогорск
Великая Отечественная война
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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За сутки заболел ковидом 841 южноуралец, выздоровело 499, умерло двое

15.09.2022 10:34

В Кыштыме новый прокурор

15.09.2022 10:27

На Меридиане в Челябинске мотоциклист залетел под МАЗ

15.09.2022 10:15

В Челябинске в связи с работами на Румянцева автобусы и троллейбусы меняют маршруты

15.09.2022 10:01

«За нами будущее ЗМЗ!»

15.09.2022 10:00

Жилые дома на гостевых маршрутах Челябинска украшают подсветкой

15.09.2022 09:52

ЧОДКБ бесплатно проведёт диагностику аутизма у детей