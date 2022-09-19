В Магнитогорске восстанавливают мемориалы павшим воинам

В Магнитогорске (Челябинская область) восстанавливают мемориалы павшим воинам Великой Отечественной и Афганистана.

Как отмечают в пресс-службе магнитогорской администрации, в настоящий момент историческим сообществом муниципалитета установлено, что на территории первого мемориала - «Комплекс братских захоронений умерших в госпиталях города воинов Великой Отечественной войны» - захоронено 248 человек.

Сейчас здесь заканчивается вторая очередь реконструкции. Первую реализовали в 2021-м году: были установлены новые памятные плиты, облицовано плиткой основание памятника. В этом году практически полностью реконструированы стела. Также будет выполнена облицовка гранитом нишевой части стены и наклонной стены с цифрами «1941-1945».

Также в Магнитогорске вовсю идет реконструкция «Комплекса братских могил воинов Афганистана», которую разделили на два этапа. В первую очередь здесь приступили к работам на «афганском» и «чеченском» захоронениях.

По словам председателя МГОО «Ветеранов Афганистана и Чечни» Урала Шарафутдинова, на 22-х памятниках – 19-ти «афганских» и трех «чеченских» - полностью поменяли плитку. Он отметил, что реконструкцию здесь не проводили три десятилетия: территория находилась в удручающем состоянии (особенно плачевно выглядели памятники).

Как сообщает администрация Магнитогорска, работы на мемориалах планируется закончить до конца сентября текущего года.