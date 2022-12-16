16.12.2022
В Донбасс прибыли южноуральские ревизоры
16.12.2022
ВТБ запустил Mir Pay для оплаты чаевых
16.12.2022
У «Уралочки» из Златоуста будет новый стиль
16.12.2022
Студенты из Аргаяша устроили переполох в общежитии
16.12.2022
«Школа снеговиков» откроется в Молодёжном театре
16.12.2022
В преддверии Нового года Россельхознадзор рассказал правду о структурированной икре
В Магнитогорске живые «экспонаты» зоовыставки «выставлялись» без лицензии
Несчастные животные и птицы не имели возможности укрыться от надоедливых взглядов
14.12.2022
В Челябинской области уничтожили зараженные опасным вирусом семена томатов
06.12.2022
В Челябинске еще одна домашняя кошка стала жертвой бешенства
05.12.2022
Садики и санатории Челябинской области получили фальсифицированное сливочное масло
21.11.2022
В садики и школы Челябинска поставили фальсифицированную печень
Радмила Тонкович: Западу не перечеркнуть вековое братство Сербии и России
15.12.2022
Раненые бойцы в Ясиноватой получили гостинцы из Челябинской области
15.12.2022
Уроженец Риги Бенес Айо обратился к Чулпан Хаматовой с просьбой повлиять на Зеленского и латвийские власти
14.12.2022
Скоро неуязвимая для врага уральская эскадрилья пополнится новыми «птичками»
13.12.2022
К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала
12.12.2022