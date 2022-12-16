В Магнитогорске живые «экспонаты» зоовыставки «выставлялись» без лицензии

В Магнитогорске (Челябинская область) живые «экспонаты» зоовыставки страдали от невозможности отдохнуть от множества взглядов. Организатор выставки (она - местная) не посчитал нужным обустроить в вольерах норы и укрытия для животных и птиц, где они могли бы спрятаться от наблюдателей.

На всеобщее обозрение (в тесных, полностью открытых клетках) были выставлены свыше сорока четвероногих и пернатых, в том числе дикобразы, ежики, еноты, барсуки, макаки, лиса, попугаи и павлины.

Нарушения федерального закона об ответственном обращении с животными выявил в ходе выездного обследования выставки госинспектор отдела внутреннего ветеринарного надзора регионального Россельхознадзора.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль, у организатора выставки не имелось журнала наблюдения за животными, в котором фиксировались бы сведения о физическом состоянии четвероногих и птиц, их клиническом здоровье, велся бы учет кормления и поения.

Отсутствовал у организатора живой экспозиции и журнал кормового рациона, в котором необходимо отражать данные по обеспечению зверей качественными, питательными кормами, указывать размер и количество порций, требующихся тому или иному животному или птице.

Более того, выставка работала без лицензии. Обнаружил представитель надзорного ведомства и то, что у владельца нет ветеринарно-сопроводительных документов и деклараций (или сертификатов) соответствия на корма для животных.

В результате Россельхознадзор выдал организатору выставки предостережение о недопустимости установленных нарушений.

Татьяна Нахтигаль напомнила, что с первого января этого года все учреждения, использующие зверей в культурно-зрелищных мероприятиях, обязаны получить лицензию Россельхознадзора.